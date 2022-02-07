/678003/بقدر-الصداقة-ريهام-عبد-الغفور-تتحدث-عن-علاقتها-بأصدقائها

حاورت الفنانة يسرا خلال حلقة خاصة مع صديقتها ريهام عبد الغفور، والتى تحدثت عن مفهوم الصداقة وهل علاقات الصداقة تدوم، وهل يمكن للخلاف أن يكون سبب هدم كل علاقة الود التى كانت قائمة.

دوت الخليج يرصد حلقة يسرا مع الفنانة ريهام عبد الغفور بكلام من فى الحب

وكشفت ريهام عبد الغفور، خلال ببرنامج كلام فى الحب على قناة إم بي سي 1، عن علاقتها بإصدقائها: “انا كان أول يوم تمثيل الناس أفتكروا أن داخلة بالمساعدين، وهم كانوا صحابي”

وتابعت ريهام عن قوة الصداقة التى تقيمها:” انا بقدر الصداقة أوي، ولسة فى تواصل مع صديقة لي وهي “بوسي” وباقي أصدقائي الدنيا خدتهم بس لسة فى تواصل بس مش زي الاول، ولكن بوسي قريبة مني وبتعرف تهديني لما أتعصب”.

يسرا تتعاون مع كريم عبد العزيز في عمل سينمائي جديد

إجتمعت الفنانة يسرا مؤخرًا بالفنان كريم عبد العزيز والمخرج مروان حامد لمناقشة عمل سينمائي جديد من المقرر أن يتعاونوا به من خلاله للمرة الأولى، ووافقت الفنانة الكبيرة يسرا، بشكل مبدئي، على المشاركة في بطولة الفيلم الذي يجمعها بكريم عبد العزيز على أن يجرى التحضير له خلال الفترة المقبلة، وتجري الشركة المنتجة للفيلم تحضيراتها للعمل بعد الاستقرار على السيناريو وتحديد المشاركين في العمل.

يسرا تترقب عرض فيلم ليلة العيد

وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد «ليلة العيد» اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه في شهر أغسطس المقبل أو خلال الموسم الصيفي بشكل عام.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب"، وذلك خلال ليلة واحدة هى ليلة الوقفة وأول أيام العيد.

يقوم ببطولة الفيلم 6 بطلات لكل منهن حكاية، وهن يسرا وغادة عادل وريهام عبد الغفور وعبير صبرى ونجلاء بدر وهنادى مهنا وسيد رجب ومحمود حافظ وأحمد خالد صالح ومايان السيد وعارفة عبد الرسول وسميحة أيوب، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.