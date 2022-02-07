/678006/محمد-أبو-جبل-يكشف-سر-تألقة-في-ركلات-الترجيح-وسر-قزازة-المية

أكد الدولي المصري محمد أبو جبل، حارس منتخب مصر، ورجل مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر محمد أبو جبل بقوة في البطولة، بعد تصديه 4 ركلات ترجيح في البطولة، وتصدي ركلة جزاء في بداية مباراة النهائي من ساديو مانى، وجاء معظم تصديه للركلات وهو يمتلك قزازة مياة.

وجاء محمد أبو جبل بتصريحات نارية في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، المقدم يومياً على قناة إم بي سي مصر.

محمد أبو جبل

وقال: "قزازة الميه بيكون عليها كل معلومات اللاعب في الفترة السابقة على مدار خمسة شهور".

وأضاف: "كل العمل من قبل الجهاز الفني، وبالأخص مع عصام الحضري على جانب حراس المرمى".

واختتم: "الحضري بيجي يقعد معايا بالليل قبل الماتش أنا أو غيري، وبنتكلم عن أفضل لاعبيهم وبنذاكر الكل بشكل كويس".

كارلوس كيروش

خروج كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

تصريح كيروش حول غياب منافسته على أمم إفريقيا وكأس العرب، زاد عليه التكهنات من قبل الإعلام والناقدين، والجمهور، ولكنه فاجئ الجميع والظهور في أمم إفريقيا 2021 بكل قوة والوصول للنهائي على الرغم من العديد من التحديات التي واجهة الفريق في البطولة.

وهنا نصل للنقطة الفاصلة والأخيرة، من تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، حول حسم بطاقة التأهل لكأس العالم، من فك أبطال إفريقيا، منتخب السنغال.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.