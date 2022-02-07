أبو جبل يكشف كواليس ما حدث بينه وبين صلاح وماني

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تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، عقب فوز السنغال على مصر في نهائي بكأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر:" محمد صلاح لاعب كبير وبيدينا ثقة، ودايماً بيحفزنا، وهو من أفضل اللاعبين في العالم".

وأضاف:"صلاح قالي ساديو ماني هيشوط في اليمين رديت عليه وقولتلو انا مذاكر وعارف، وبعديها راح قايلي هو جاي ورايا دلوقتي وفعلا جيه".

وزاد: "أحنا عملنا كدا عشان نفقد من تركيزه، وفعلا خطتنا نجحت وصديت الكورة الحمد لله".

القنوات الناقلة لمباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

وتنقل قنوات أون تايم سبورت، مباراة مصر والسنغال في التصفيات النهائية لكأس العالم للقارة الإفريقية، في لقاء دور الذهاب والتي تحتضنة القاهرة، فيما تنقل القنوات السنغالية مباراة الإياب.

جاء البرتغالي كارلوس كيروش وتوليه قيادة المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام البدري في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بسبب تراجع نتائج الفراعنة.

كارلوس كيروش

ظهور كارلوس كيروش في بدايته مع المنتخب لم يحكم عليه أحد، ولكن تغير بعض المراكز للاعبين في الفريق، جاء بالهجوم عليه من قبل جمهور المنتخب، ولكن كيروش أثبت غير ذلك.

قدم منتخب مصر بطولة كأس العرب 2021 بقطر، بكل قوة في غياب محترفي الدوريات الأوروبية عن صفوف الفراعنة، والوصول للمربع الذهبي للبطولة، ولكن خسارة موجعه تضرب الطريق من عمر السولية أمام تونس بنصف نهائي البطولة، وفي الدقائق الأخير من الوقت الإضافي.

خروج كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.