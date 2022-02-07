/678008/وطنية-بالملوخية-هجوم-شرس-على-هاني-شاكر-عقب-حصوله-على-الجنسية-الكاريبية

شن رواد السوشيال ميديا هجومًا واسعًا على نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر عقب حصوله على جنسية وجواز سفر دول الكاريبي، وذلك بعد استثماره بأحد منتجعاتها السياحية.

دوت الخليج يرصد حملة الهجوم التي تعرض لها نقيب المهن الموسيقية بعد حصوله على جنسية دول الكاريبي.

الجمهور يسخر من هاني شاكر ويشكك في وطنيته

فسخر منه الجمهور مشككين في وطنيته، حيث كتب أحدهم: "الوطنية وحب البلد ده كلام برامج وشو مش أكتر، أهم حاجه عنده المصلحة ويامن نفسه".

وانتقده الآخر قائلًا: "وطنية بالملوخية.. أنت مشربتش من نيلها ولا ايه".

وهاجمه الآخير: "ملاذات آمنة.. بس فالحين يصدعونا بالأغاني الوطنية وتحيا مصر”.

مزايا حصول هاني شاكر على جنسية دول الكاريبي

الجدير بالذكر أن جواز السفر الكاريبي يوفر بعض الميزات لحامله، أبرزها دخوله ما يقرب من 150 دولة حول العالم دون تأشيرة وعلى رأس هذه الدول المملكة البريطانية ودول الاتحاد الأوروبي.

ولا يتطلب امتلاك جواز السفر الكاريبي بغرض الاستثمار أية مؤهلات أو أية اختبارات خاصة باللغة أو مقابلات، فضلًا على أنه يضمن له العيش بصورة قانونية في أي من بلدان الكاريبي وهي:«جزيرة سانت كيتس ونيفيس – جرينادا – جمهورية الدومينيكا- سانت لويسا – أنتيجو وباربودا».

على الصعيد الآخر، حقق المطرب ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر نجاحًا ساحقًا بأغنيته الجديدة بعنوان «لو سمحتوا»، والتي بلغ عدد مشاهداتها مليون منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية لو سمحتوا

يتعاون هاني شاكر في أغنية «لو سمحتوا» مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعى والموزع جلال الحمداوى، ومهندس صوت ياسر أنور، وإخراج ​​نضال هاني، وتصوير أمين إسماعيل، وتنسيق الملابس محمد الشريف.

كلمات أغنية لو سمحتوا

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه وأغانى.. ولا حبايب وأنت غايب".

ومن ناحية أخرى، كان قد تعاون النجم هانى شاكر مع الموزع يوسف حسين فى أغنية جديدة بعنوان "وأنت غايب" وهى أغنية باللهجة الخليجى من كلمات الشاعر خالد بن معمر، ألحان محمود حسن، ميكس وماستر إسلام غلاب القبطان.

أغنية وأنت غايب لهاني شاكر

وتقول كلمات الأغنية: "وأنت غايب ما باقى غيرك حبايب.. وانت غايب قلبى مثلك كان غايب.. فى غيابك كم أعانى ما بقى لهفه واغانى.. ولا حبايب وانت غايب".

وهذا يعتبر التعاون الأول بين الموزع يوسف حسين الشهير بمهاب وبين الفنان الكبير، ومن المتوقع أن تجمعهما أعمال قادمة مع مجموعة من صناع الموسيقى مثل الفنان شريف صبرى ونور مرشدى وغيرهم.