الغضبان يبحث الخطوات التنفيذية لتطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحى

جدة - نرمين السيد - عقد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعا لبحث الإجراءات والخطوات التنفيذية لبدء تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحى بحى الشرق، وذلك فى إطار خطة محافظة بورسعيد للنهوض بالقطاع السياحى وجعل بورسعيد على خريطة السياحة المصرية والعالمية والاستغلال الأمثل لمقومات المحافظة السياحية لعودة الريادة للمدينة الباسلة.





جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، وإبراهيم عبدالغفار مستشار المحافظة للاستثمار، والشركة الهندسية القائمة على أعمال التطوير.

واستعرض محافظ بورسعيد - خلال الإجتماع - المخطط التفصيلى لمشروع تطوير المرحلة الأولى من الممشى السياحى، وشارع فلسطين، كما تم استعراض آراء المختصين حول التصميم وكافة آليات أعمال التطوير.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال التطوير تستهدف إعادة الوجه التاريخى لمحافظة بورسعيد بشكل حضارى مميز، يتناسب مع الموقع الجغرافى ويعمل على تسويق المنطقة سياحيا، موضحا أن التطوير يقوم على الطابع الجمالى و الطابع التاريخى الذى تتميز به محافظة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه سيتم تطوير المنطقة على ثلاث مراحل، موجها بمراعاة التوزيع الأمثل للمسطحات الخضراء ومقاعد الجلوس والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مع أهمية التخطيط الدقيق للمساحات والمسافات بالشارع والاهتمام بالتنظيم المرورى لمنع الازدحام، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ عمل سياحى يليق بمدخل إفريقيا الشمالية ويعيد لبورسعيد تاريخها و حضارتها.