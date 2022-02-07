عاجل- مى عبدالحميد تكشف تفاصيل حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى

جدة - نرمين السيد - أكدت المهندسة مى عبد الحميد، المدير التنفيذى للصندوق الاجتماعى للإسكان، أن مشروع جنة هو الأغلى فى الأسعار بالنسبة للوحدات المطروحة، ثم يأتى مشروع دار مصر فى المرتبة الثانية، والأخيرة هو مشروع سكن مصر، موضحة أن الوحدات جاهزة للتسليم الفورى وبالنسبة للشروط فتصل المدة فى السداد إلى 25 و30 سنة".





جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجى القاضى، عبر قناة dmc، للكشف عن تفاصيل حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين متوسطى الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزى المصرى المتنوعة للتمويل العقارى، التى وجه بها رئيس الجمهورية بفائدة 3% متناقصة و8% متناقصة، وتشمل وحدات بمشروعات "سكن مصر" و"دار مصر"، و"JANNA"، وبالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولفتت "عبد الحميد"، إلى أنه من ضمن الشروط، ألا يتجاوز دخل الأسرة 14 ألف جنيه، والأعزب 10 آلاف جنيه، والفوائد أقل من التمويل العقارى، مشيرة إلى أن هذه الوحدات تقدير من الدولة المصرية للفئات المستهدفة للحصول عليها، وسوف يكون هناك طرح أكثر لهذه المبادرات كل شهرين أو 3 أشهر فى ذات المواقع أو مواقع أخرى".

وذكرت أنه سوف يتم طرح كراسات الشروط والحجز فى 15 فبراير المقبل، ويمكن لكل عميل النزول على أرض الواقع لرؤية الوحدات السكنية قبل التقديم، وسوف يكون الاختيار للشخص المتزوج والذى يعول، ثم المتزوج والأعزب موضحة أنه تم طرح 7000 وحدة سكنية فى الأماكن الخاصة بالمشروعات، ومن المتوقع أن يكون الإقبال كبير وسوف نطرح عدد مماثل من الوحدات فى الفترة المقبلة".