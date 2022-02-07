وزيرة الثقافة توجه الشكر للرئيس السيسى لرعايته معرض القاهرة الدولى للكتاب

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتى أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ونظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج.





وجاءت الدورة تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وأقيمت فى الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وحلت عليها دولة اليونان ضيف شرف، واختارت الكاتب يحيى حقّى شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

قدمت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على رعايته للمعرض وإيمانه بقيمة الثقافة فى تشكيل الوعى المجتمعى، كما وجهت الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، للتفضل بافتتاح دورة هذا العام، واهتمامه بالعمل الثقافى.

وقالت إن الدورة 53 حققت العديد من المكاسب وتميزت على جميع الأصعدة سواء فى إطلاق مشروعات ومبادرات وتقنيات رقمية مستحدثة لاقت تفاعلا غير مسبوق من رواد المعرض بشتى تنويعاتهم، أو من خلال حالة التنظيم التى تليق بمكانة وريادة مصر الثقافية وحضارتها العريقة، وأثنت على الأسر المصرية التى عبرت الشغف لتلقى الزاد الثقافى وثمنت توصيات البرنامج المهنى وما تضمنه من محاور جادة وطموحة من أجل تطوير صناعة النشر بمفرداتها المتعددة بالوطن العربى والمساهمة فى إدماجه ضمن المسارات العالمية التى تستهدف تحقيق التمازج الثقافى بين شعوب العالم.

وأضافت أن التوصيات سيتم دراستها جيدا والاهتمام بما فيها من تحسينات للمجال، كما أشادت بنجاح المنصة الرقمية التى واكبت التطورات التكنولوجية، موضحة أن هذه الدورة مثلت تظاهرة ثقافية عالمية جسدت قيمة ومكانة َريادة مصر الحضارية وتفرد هويتها وشخصيتها، ومثل المعرض أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم، فشارك فيه 1063 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا وتوكيلًا من 51 دولة.

ووجهت التحية للدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونائبه الدكتور أحمد بهى الدين، وفريق العمل، وجميع العاملين بالهيئة المصرية العامة للكتاب، ولكل من أسهم فى الإعداد والتنظيم لهذا الحدث الثقافى المهم، الذى اعتبرته عيدًا للقراءة والكتاب.