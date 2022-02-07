مدرب بالميراس: الأهلي قدم مباراة رائعة ضد مونتيري فما بالكم بالعناصر الأساسية

تحدث البرازيلي آبل فيريرا، المدير الفني لنادي بالميراس البرازيلي، عن جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي، غدا الثلاثاء، على استاد آل نهيان في نصف نهائي كأس العالم للأندية في أبوظبي في المباراة التي ستنطلق في السادسة والنصف مساء.

وأكد بيريرا، مدرب بالميراس، احترامه الكبير للأهلي، وضرورة التواضع أمامه، خاصة وأن فريقه يملك الرغبة والإصرار على الفوز والتأهل إلى نهائي البطولة.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره بالميراس للمرة الثانية في كأس العالم للأندية، بعدما التقيا في النسخة الأخيرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع وانتهت لمصلحة الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.

وأشار بيريرا في المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة: "الأهلي فريق منظم للغاية وخطوطه متقاربة ويملك عقلية الفوز، ولكن نحن لدينا الثقة في أنفسنا ويجب أن نتمتع بالتواضع واحترام المنافس مهما كان الأمر، الفوز بالتأكيد هو ما سيضمن لنا الاستمرار في البطولة واللعب في النهائي".

وأضاف: "نتيجة المباراة السابقة بين الفريقين أصبحت من الماضي، وكرة القدم لا تعترف بالتاريخ، يجب ألا تكرر نفس الأخطاء، وسنبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز".

وعلق مدرب بالميراس على غيابات القلعة الحمراء قائلاً: "الأهلي قدم أداء ممتازا، ولعبوا بثقة وحققوا فوزا عن جدارة واستحقاق، إذا كان من لعبوا مع المنافس في مباراة مونتيري ليسوا العناصر الأساسية فما بالك بالفريق كاملاً".

في سياق متصل، خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للتصويب على ركلات الترجيح، في ختام فقرات المران الختامي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، استعدادا لخوض مباراة بالميراس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، الذي يقام في السادسة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.

وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اللاعبين في تقسيمة قوية خلال المران، وشهدت حماسا كبيرا للدخول في حسابات الجهاز الفني لمواجهة الغد أمام بالميراس، وحرص على إسداء تعليمات محددة للاعبين، سواء في الجوانب الهجومية أو الدفاعية.

هذا ووصل لاعبو الفريق الدوليون إلى مطار دبي منذ وقت قليل؛ فيما قامت بعثة النادي الأهلي بالتنسيق على أكمل وجه لسرعة خروج اللاعبين وتوجههم مباشرة إلى أبو ظبي بمقر إقامة الفريق.