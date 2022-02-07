علي بدر خان يهاجم أصحاب ولا أعز:«يقع بأدنى مكانة فى السينما»

/678012/علي-بدر-خان-يهاجم-أصحاب-ولا-أعزيقع-بأدنى-مكانة-فى-السينما

علق المخرج الكبير على بدرخان، على فيلم “أصحاب ولا أعز”، الذي أثار ضجة فور عرضه على منصة نتفليكس، وذلك بسبب جرأته والمشاهد الجنسية التى عرضت به.

دوت الخليج يرصد تعليق على بدرخان حول فيلم “أصحاب ولا أعز” من بطولة إياد نصار ومنى زكي.

وصرح علي بدرخان، خلال الصالون الثقافي الذي أقيم على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53، “بأنه فيلم سئ ولم ينال إعجابي إطلاقًا، وصنف ضمن أدني مكانة فى السينما الضعيفة.

وأوضح المخرج بدرخان سبب أنتقاده الفيلم اللبناني:”السينما اسمها موجز يعني حركة، لكن الفيلم ضعيفًا ويظهر مجموعة من الفنانين يجلسون على ترابيزة ويقدمون العمل من خلال لعبة ساذجة وبيناقشوا تابوهات زي الجنس والشذوذ والحرية”

وأضاف بدرخان: “لم يتم التحليل ولا التدقيق في أعماق الشخصية، مجرد دردشة، وأرى أن الفيلم مجرد بيزنس من خلال كلام فيه أباحة ومش هيكلف ما إحنا قاعدين على ترابيزة وبنبيع!.”

إصابة المخرج بدرخان بكورونا

وكان المخرج القدير بدر خان قد أصيب بفيروس كورونا المستجد خلال الشهر الماضي، واعتذر عن حضور “حفل ساويرس الثقافية”، وأعلنت آنذاك مقدمة الحفل الإعلامية جاسمين زكي خبر إصابته، مشيرة إلى أن إصابته منعته من حضور الحفل وأصرت على ذلك.

أعمال المخرج بدرخان

ويُشار إلى أن علي بدر خان يحمل مشواره الفني العديد من الأعمال الفنية التي كتبت اسمه بحروف من نور في سجل المبدعين وتركت بصمة في ذاكرة كل من شاهدها، ومن بينها فيلم الرغبة والذي يعد آخر أعماله ومن بطولة إلهام شاهين ونادية الجندي، وفيلم الجوع، أهل القمة، الراعي والنساء، نزوة، الرجل الثالث، شفيقة ومتولي، الكرنك، الحب الذي كان، الاختيار، أرض النفاق، أشياء لا تشترى، النصف الأخر، أفراح، وشيلني وأشيلك.

معلومات عن بدرخان

"علي بدر خان" هو ابن المخرج أحمد علي شاكر بدر خان المولود في 18 أكتوبر عام 1909 في حي القلعة أحد أحياء القاهرة الشعبية، تحديدًا في منزل الأسرة الكبير رقم 18 شارع قره غول. وكان جده خورشيد طاهر باشا أحد القيادات العسكرية الأرناؤوطية الألبانية للجيش العثماني في مصر، وذلك إبّان حكم أبيه طاهر باشا الذي تولّي حكم مصر، واليًا عليها في بداية القرن التاسع عشر. و"علي" هو ابن أحمد بدرخان من زوجته سلوى علام، وهي آخر زوجاته التي تزوجها عام 1944 التي أنجبت له، إضافة إلى علي، بنتا سماها رقية.