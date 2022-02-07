/678014/محمد-أبو-جبل-محمد-صلاح-بيعطينا-الثقة-في-المنتخب-وتسبب-في-ضياع-ركلة-ساديو-ماني-الترجيحية

كشف اللاعب الدولي محمد أبو جبل، وحارس نادي الزمالك، سر “ ازازة المياة التي كانت توجد معه اثناء ماتش مصر والسنغال” منوها أنه وضع عليها التي وضعها لمعرةف اتجاهات لاعبي السنغال قائلا:" انا بزاكر اللاعلبين قبل رلركلات الترجيح، موضحا ان الكابتن عصام الجضري يقوم بتجهيظزي بشكل جيد، قبل الماتش حتى يكون هناك تركيز تام في الماتش.

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وتابع خلال لقاءه مع الإلامي عمرو اديب المذاع على قناة ام بي سي مصر، :" بنكون مبسوطين وصلاح معانا.. بيعطينا الثقة والدافع للفوز.. حيث انه يسعى لنقل خبراته لنا".

محمد أبو جبل: محمد صلاح بيعطينا الثقة في المنتخب

ونوه أبو جبل:" اانا حاولنا تشتيت ساديو ماني .. حيث ان اللاعب محمد صلاح ساهم في فقده الثقة وتغيير زاويته".

كارلوس كيروش

جدير بالذكر خروج كيروش من بطولة كأس العرب من المربع الذهبي زاد عليه بعض الضغوطات من الجمهور، ليخرج ويعلنها أنه جاء في اتفاقه مع الاتحاد على التأهل لكأس العالم وليس أي بطولات آخرى.

تصريح كيروش حول غياب منافسته على أمم إفريقيا وكأس العرب، زاد عليه التكهنات من قبل الإعلام والناقدين، والجمهور، ولكنه فاجئ الجميع والظهور في أمم إفريقيا 2021 بكل قوة والوصول للنهائي على الرغم من العديد من التحديات التي واجهة الفريق في البطولة.

وهنا نصل للنقطة الفاصلة والأخيرة، من تصريحات كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، حول حسم بطاقة التأهل لكأس العالم، من فك أبطال إفريقيا، منتخب السنغال.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.