/678015/وفاة-الفنان-جرير-منصور-بعد-صراع-مع-المرض

أعلن المطرب الشاب هيثم سعيد، منذ قليل، عن وفاة الفنان القدير جرير منصور بعد معاناة مع المرض.

دوت الخليج يرصد وفاة الفنان جرير منصور

وكتب هيثم سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:«توفي إلى رحمه الله الفنان المهندس جرير منصور، والذي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفرة.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جدًا على المستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

من هو جرير منصور

الفنان جرير منصور من أسرة رياضية وكان بطلًا لمصر وإفريقيا في السباحة وحاصلًا على الحزام الأسود في الجودو كما احترف رياضة الملاكمة في أمريكا لمدة عامين.

وبجانب الرياضة كان منصور يهوي الرسم وأقام عددًا من المعارض في الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، كما دخل مجال التمثيل وبرع في دور رجل المافيا وكان يمتلك شركة إنتاج سينمائي.

جرير منصور ممثل مصرى بدأ نشاطه الفنى فى نهاية السبعينيات وادى بالسينما والتليفزيون أدوارا ثانوية مساعدة غالبا دور العميل الاجنبى او رجل المافيا او المهرب.

من أعماله الفنية فيلم "أسياد وعبيد"، وفيلم"الإنسان يعيش مرة واحدة"، مسلسل "كلام نسوان"، و مسلسل " المرافعه "٢٠١٤.

كان جرير منصور بطلا لمصر وإفريقيا فى السباحة وهو من أسرة رياضية وحاصل على الحزام الأسود فى الجودو واحترف الملاكمة فى أمريكا لمدة عامين وهو فنان تشكيلى أقام عدة معارض كما قدم رسومات لكبار الفنادق بشرم الشيخ والغردقة وصاحب شركة إنتاج سينمائي.

اعتزل منصور التمثيل اكثر من ١٦ عام، ليعود فى فيلم أمير الظلام و ورقة شفرة ومسلسلات كلام نسوان، ازمة سكر، اغلى من حياتى.

أعمال جرير منصور

يذكر أن آخر أعمال جرير منصور هو مشاركته بدور “والد ورد” في مسلسل “رحيم” للفنان ياسر جلال في دراما رمضان 2018، بطولة الفنانة اللبنانية نور، محمد رياض، حسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث رحيم رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويٌقبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.