فريال يوسف تكشف عن أسباب إختفائها:«كنت واخدة كل مخدرات جدول المستشفى»

/678016/فريال-يوسف-تكشف-عن-أسباب-إختفائهاكنت-واخدة-كل-مخدرات-جدول-المستشفى

حلت الفنانة فريال يوسف ضيفة على برنامج «واحد من الناس» الذي يذاع على قناة الحياة يوم الإثنين الساعة 10 مساءً، ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وتحدثت عن أسباب إختفائها لمدة سنتين خلال الفترة السابقة.

دوت الخليج يرصد أسباب اختفاء الفنانة فريال لمدة سنتين وذلك خلال السطور القادمة.

أسباب إختفاء فريال يوسف

تحدثت الفنانة فريال أشرف عن أسباب إختفائها قائلة:”اضطريت اني اقول غايبة عشان اتعالج برا، فقدت الحياة الطبيعية من كتر الألم ودخلت في مرحلة يأس، ومقولتش عشان عايزة أكون نقطة إيجابية عند الناس، السبب كان حادثة لضهري واتصابت كسر فقرة واختفاء لعضروف وانزلاق لغضروفين تانيين”.

وتحدثت أن ركوب الخيل أصبح هواية لها بعد عرض الأدوار التاريخية عليها وبالأخص “مريم درة الشرق”، حيث قالت فريال: “عشان كده لازم اركب حصان وابقى متمرسة وبعدين أصبحت هواية وبقيت أركب من غير سرج”.

وتابعت فريال يوسف:”لحد ما حصل أن الحصان حاجة ضايقته واتقلبنا احنا الاتنين، ميلت وانا نازله اتهبدت ع الارض هبدتين كبار وقالولي لو عملت عملية الوجع هيرجع أقوى بعد سنيتن”.

وأردفت فريال قائلة:”خدت حقن كتير في العمود الفقري باخدها بشكل مكثف يعني مره كل شهر وبعدين مره كل ٣ شهور وبعدين مره كل سنه وكنت لفترة مبمشيش خالص ومكنوش عارفين يشيلوني من سرير لسرير، مبعرفش اقعد او اسوق عربية لمدة ساعة على بعض”.

فريال يوسف: الكانسر أرحم

واستكملت فريال يوسف حديثها عن قصة مرضها، وقالت:”بالنسبالي الكانسر كان أرحم بكتير من اللي كنت فيه وشغلي كله وقف عشان ببقى معظم الوقت في الشغل قاعده و بيبقى في سواقه وأنا مكنتش عارفة أعمل ده”. وتحدثت عن أسباب إختفائها من المهرجانات السينمائية قائلة: “كنت بتعزم بس مش عارفه اشتغل أو البس هاي هيلز في المهرجانات”.

إشاعات إعتزالها التمثيل ليست صحيحة

وتحدثت فريال يوسف عن الإشاعات التي واجهتها بشأن إعتزالها التمثيل قائلة:”الإشاعات مش حقيقة”.

فريال يوسف وحادثة حورية فرغلي

وعن أسباب عدم تصريحها للإعلام بحقيقة حادثتها قال فريال:”خوفت الناس تكتب حاجة غلط عشان أنت كنت مستضيف حورية وقالت على حادثة الحصان وأنا الحادثة بتاعتي كانت مشابهه لحورية”.

وأضافت فريال قائلة:” وعشان بيعتبرونا ملكهم وبيعلقوا علينا بأي حاجة وكنت مركزه مع حالتي ومش قادره على حاجة تتكتب غلط في صحتي اللي هي مصدر قوتي، والناس هتاخدها تريقة بسبب موضوع حورية”.

فريال يوسف وحيدة في أزمتها

وعندما سألها الإعلامي عمرو الليثي عن الأشخاص الذين كانوا معها في محنتها قالت:”محدش كان عارف من الفنانين او اهلي كنت لوحدي خالص”.

وأستكملت فريال قائلة:” اللي كان معايا الصيدلي بتاعي ومراته ودكتور وفائي اللي كنت بروحله في استشارات خفيفة في الضهر جه واتطمن عليا والمدرب بتاعي، هما الأربعة دول بس”.

وتابعت فريال قائلة:” 80% من الوقت كنت لوحدي في الأوضة تمامًا ووالدي كان عنده حزام ناري وقتها فمرضتش أقول لأمي أو أبويا وكنت ببقى واخدة كل مخدرات جدول المستشفى اللي كان مخليني حتى التليفون مش قادرة أرد عليه”.

فريال عن والدتها ووالدها

قالت فريال يوسف عن والدها ووالدتها:”والدي ووالدتي كل مابشوف صورهم دمعتي بتفر أنا لو ربنا هيخلقني تاني وهيخيرني اختار هختارهم هما هما، أمي هي أم بمعنى الكلمة، تكلمني ٣ او ٤ مرات في اليوم وفيديو كول ووالدي بالاجماع راجل طيب وحاجة محصلتش”.