/678017/ميدو-الروح-القتالية-لمنتخب-مصر-أول-خطوات-التأهل-لكأس-العالم

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، حول أحداث بطولة كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، وخسارة مصر أمام السنغال في اللقاء النهائي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "خسارة اللاعيبة دي ماتصعدش كأس العالم، والتاريخ مابيفتكرش صاحب المركز الثاني بعد خسارتنا أمام السنغال".

وأضاف: "محمد صلاح أول مرة يظهر بدور القائد الحقيقي وإحنا كسبنا قائد جديد، زي ما طول عمرنا في منتخب مصرعندنا أكثر من قائد في كل جيل".

وزاد: "الجماهير شعرت بالروح القتالية التي لعب بها المنتخب في أمم إفريقيا ودي أول خطوة في الصعود لكأس العالم، روح اللاعيبه هي التي ستكون كلمة السر في الصعود للمونديال عندما نواجه السنغال بعد شهر ونصف".

وأختتم قائلاً: " المنتخبات غير الأندية ولازم نحافظ على كيروش عشان الراجل ده ذكي، ومنغلطش الغلطة اللي غلطناها مع هيكتور كوبر بعد كأس العالم".

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، عقب فوز السنغال على مصر في نهائي بكأس أمم أفريقيا 2021.

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر:" محمد صلاح لاعب كبير وبيدينا ثقة، ودايماً بيحفزنا، وهو من أفضل اللاعبين في العالم".

تصريحات أبو جبل

وأضاف:"صلاح قالي ساديو ماني هيشوط في اليمين رديت عليه وقولتلو انا مذاكر وعارف، وبعديها راح قايلي هو جاي ورايا دلوقتي وفعلا جيه".

وزاد: "أحنا عملنا كدا عشان نفقد من تركيزه، وفعلا خطتنا نجحت وصديت الكورة الحمد لله".

القنوات الناقلة لمباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

وتنقل قنوات أون تايم سبورت، مباراة مصر والسنغال في التصفيات النهائية لكأس العالم للقارة الإفريقية، في لقاء دور الذهاب والتي تحتضنة القاهرة، فيما تنقل القنوات السنغالية مباراة الإياب.

جاء البرتغالي كارلوس كيروش وتوليه قيادة المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام البدري في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بسبب تراجع نتائج الفراعنة.