/678019/محمد-أبو-جبل-يكشف-سر-طلاسم--أزازة-المياه-ويؤكد-الحضري-كان-بيزاكرلي

علق اللاعب محمد ابو جبل حارس مرمى منخب مصر، ولاعب نادي الزمالك، على مشاركته ببطولة أفريقيا على الرغم من ضعف فرصة تواجده بسبب وجود محمد الشناوي قائلا:" الموضوع من صدفه لكن ف جهاز محترم شغال بضمير كابتن خضري والمعد الفني اللي بيطلب منه الحضري حاجات من طريقه اعيبة الدفاع رفع الاوفرات من اجمد ناس".

دوت الخليج وتابع أبو جبل خلال لقاءه عبر برنامج الحكاية تقديم الإعلامي عمرو اديب المذاع على فضائية ام بي سي مصر،:" الازازة اللي كانت معايا مكتوب عليها كل واحد بيشوط فين والحضري صاحب الفكرة". محمد أبو جبل يكشف سر طلاسم " أزازة المياه" ويؤكد: الحضري كان بيزاكرلي واكمل اللاعب محمد أبو جبل:" بكون مذاكرالكلام ده واتفرج عليها مرة و2 افضل 5 او6 بيسددوا ركلات ترجيح انا مش ساحر كابتن حضري بيجهزني وبيقعد معي ليلة الماتش ونذاكر كتير قبلها ونوه أبو جبل:" صلاح من افضل اللعيبة ف العالم وبيدينا دافع كبير وشخصيه وكل حاحة، من فهمه وخبراته ونستفيد منه وهو جه قالي ساديو ماني هيشوط ف اليمين وهيجي ورايا وقاله لا انا اشوط شمال وصلاح قاله سوف يعاقبك وانتظر هنشوف وفعلا شاطها يمين ف الزاويه الي ذاكرتها وحاولنا نشتنه وده ذكاء من صلاح".

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