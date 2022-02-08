محافظ الدقهلية يبحث خطة إضافة خدمات الغاز بمحطات تموين السيارات

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة - فى بيان - أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة العليا للاستثمار بحضور الدكتور محمد أبو غنيمة وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة.

وقرر مختار - خلال الاجتماع - تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لحصر ومعاينة المحطات على مستوى المحافظة ووضع رؤية متكاملة للاحتياجات الفعلية من خدمات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، على أن تتكون اللجنة من إدارة التفتيش والمتابعة وشركات الغاز العاملة على أرض المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء وأن تضم فى عضويتها كل من يسهل أعمالها المطلوبة.

وأشار المحافظ إلى أن مهام اللجنة تتركز فى حصر أعداد محطات تموين البنزين التى تصلح لتحويلها إلى الغاز الطبيعى أو التى تصلح لإضافة خدمة الغاز الطبيعى بها، مؤكدا أهمية ملائمة هذه المحطات التى يتم تحويلها أو إضافة خدمة تموين الغاز الطبيعى لها للتوزيع الجغرافى على مستوى المحافظة لنشر الخدمة بنطاق المحافظة.

وقال إن اللجنة عليها أن تدرس مدى احتياج مدن ومراكز المحافظة لإنشاء محطات غاز طبيعى يمتلكها أفراد وذلك وفقا للاشتراطات والقواعد المطلوبة فى هذا الشأن، موجها اللجنة بضرورة التواصل مع وزارة البترول؛ لتحديد نصيب المحافظة من المحطات المقرر تنفيذها على مستوى الجمهورية، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال أسبوع على الأكثر.

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتى التزاما بتنفيذ خطة الحكومة بشأن التحويل التدريجى للوقود الغازى البديل لوقود البنزين والسولار الخاص بجميع السيارات والمركبات، لافتا إلى أن هذه الخطوة بنطاق المحافظة سيكون لها المردود الإيجابى على البيئة وجودتها إضافة إلى نتائجها الإيجابية على صحة وسلامة المواطنين من خلال توفير بيئة نظيفة صحية وآمنه لهم.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع، شهد حضور رؤساء مجالس إدارات شركات الغاز العاملة على أرض الدقهلية والتى تشمل شركات مصر للبترول وغاز تك وغاز مصر بمدينة المنصورة ووكلاء وزارات الإسكان والقوى العاملة ومسئولى المساحة وحماية الأراضى والمرور والحماية المدنية ومديرى عموم الأملاك وبناء وتنمية القرية وشباب الخريجين والمناطق الصناعية بجمصة والمتابعة والتخطيط العمرانى وممثلى التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والصندوق الاجتماعى ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز بلقاس والسنبلاوين وأجا.