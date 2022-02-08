لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوى الأربعاء المقبل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأسبوع الجاري شهد ارتفاع في درجات الحرارة وتحسن في الأحوال الجوية.
وأوضحت شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن الأيام الجارية شهدت ارتفاع درجات الحرارة لتصل غدا إلى 22 على القاهرة الكبرى و26 في جنوب البلاد، محذرة من الانخداع بالارتفاع النسبي لدرجات الحرارة كون الطقس شديد البرودة ليلا.
كما حذرت شاكر من منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط سيؤدي إلى تراجع درجات الحرارة بمقدار 5 درجات يومي الأربعاء والخميس، مع زيادة سرعة الرياح لتراوح بين 50 غلى 70 كيلو مترا/ الساعة، واضطراب حركة الملاحة وارتفاع الأمواج لـ 5 أمتار.
وأشارت إلى أن المنخفض الجوي سيسفر عن أمطار متوسطة عادية على السواحل الشمالية والوجه البحري، وخفيفة على القاهرة الكبرى، ليعود التحسن في الطقس يوم الجمعة المقبلة.
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