/678020/مع-السلامة-يا-صديقي-تامر-عبد-المنعم-يودع-الراحل-جرير-منصور-بكلمات-مؤثرة

نعى الفنان تامر عبد المنعم صديقه الراحل جرير منصور، التي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

دوت الخليج يرصد نعي الفنان تامر عبد المنعم للراحل حرير منصور

ونشر تامر عبد المنعم عبر موقع التواصل الأجتماعي “فيسبوك” معلقًا عليها:”لا إله إلا الله، مع السلامة يا صاحبي، جرير منصور في ذمة الله”.

من هو الفنان جرير منصور

الفنان جرير منصور من أسرة رياضية وكان بطلًا لمصر وإفريقيا في السباحة وحاصلًا على الحزام الأسود في الجودو كما احترف رياضة الملاكمة في أمريكا لمدة عامين.

وبجانب الرياضة كان منصور يهوي الرسم وأقام عددًا من المعارض في الفنادق بشرم الشيخ والغردقة، كما دخل مجال التمثيل وبرع في دور رجل المافيا وكان يمتلك شركة إنتاج سينمائي.

جرير منصور ممثل مصرى بدأ نشاطه الفنى فى نهاية السبعينيات وادى بالسينما والتليفزيون أدوارا ثانوية مساعدة غالبا دور العميل الاجنبى او رجل المافيا او المهرب.

من أعماله الفنية فيلم "أسياد وعبيد"، وفيلم"الإنسان يعيش مرة واحدة"، مسلسل "كلام نسوان"، و مسلسل " المرافعه "٢٠١٤.

كان جرير منصور بطلا لمصر وإفريقيا فى السباحة وهو من أسرة رياضية وحاصل على الحزام الأسود فى الجودو واحترف الملاكمة فى أمريكا لمدة عامين وهو فنان تشكيلى أقام عدة معارض كما قدم رسومات لكبار الفنادق بشرم الشيخ والغردقة وصاحب شركة إنتاج سينمائي.

اعتزل منصور التمثيل اكثر من ١٦ عام، ليعود فى فيلم أمير الظلام و ورقة شفرة ومسلسلات كلام نسوان، ازمة سكر، اغلى من حياتى.

أعمال جرير منصور

يذكر أن آخر أعمال جرير منصور هو مشاركته بدور “والد ورد” في مسلسل “رحيم” للفنان ياسر جلال في دراما رمضان 2018، بطولة الفنانة اللبنانية نور، محمد رياض، حسن حسني، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج محمد سلامة.

ويرصد المسلسل قصة صراع تدور داخل المجتمع المصري، حيث رحيم رجل أعمال مصري، يعمل في غسيل الأموال وتهريب الدولارات، ويٌقبض عليه ويسجن لفترة ليست قصيرة، وبعد خروجه من السجن، يفاجأ بأن رجاله استولوا على جميع ممتلكاته، وشرد أفراد أسرته، فيبدأ رحلة بحثه عنهم واسترداد ممتلكاته.