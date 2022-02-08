/678023/ميدو-من-الممكن-حدوث-تغييرات-بجهاز-كيروش-الفني

تحدث أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن خسارة منتخب مصر لنهائي كأس أمم أفريقيا في المباراة النهاية أمام السنغال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف ميدو خلال تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا" بأنه من الوارد حدوث تغييرات في الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأول خلال الفترة القادمة، بعدما أنتهنا من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وأكمل: " ومن الممكن بشكل كبير أن يتم تغيير بعض الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين، في خطة وضعها اتحاد الكرة سيبدأ ي تنفيذها سريعاً".

وخسر منتخب مصر أمام السنغال في المباراة النهائية من كأس أمم أفريقيا، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

تحدث محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، عقب فوز السنغال على مصر في نهائي بكأس أمم أفريقيا 2021.

وقال أبو جبل في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحكاية" على قناة أم بي سي مصر:" محمد صلاح لاعب كبير وبيدينا ثقة، ودايماً بيحفزنا، وهو من أفضل اللاعبين في العالم".

تصريحات أبو جبل

وأضاف:"صلاح قالي ساديو ماني هيشوط في اليمين رديت عليه وقولتلو انا مذاكر وعارف، وبعديها راح قايلي هو جاي ورايا دلوقتي وفعلا جيه".

وزاد: "أحنا عملنا كدا عشان نفقد من تركيزه، وفعلا خطتنا نجحت وصديت الكورة الحمد لله".

القنوات الناقلة لمباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

وتنقل قنوات أون تايم سبورت، مباراة مصر والسنغال في التصفيات النهائية لكأس العالم للقارة الإفريقية، في لقاء دور الذهاب والتي تحتضنة القاهرة، فيما تنقل القنوات السنغالية مباراة الإياب.

جاء البرتغالي كارلوس كيروش وتوليه قيادة المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام البدري في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بسبب تراجع نتائج الفراعنة.

التشكيل المثالي للبطولة:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "السنغال"

خط الدفاع: ساليو سيس "السنغال" ، إيدموند تابسوبا "بوركينا فاسو"، محمد عبد المنعم "مصر"، أشرف حكيمي "المغرب".

خط الوسط: نامباليس ميندي"السنغال"، إبراهيم توريه "بوركينا فاسو"، محمد النني "مصر".

خط الهجوم: ساديو ماني "السنغال"، فينسينت أبو بكر "الكاميرون"، محمد صلاح "مصر".

بدلاء التشكيل المثالي لأمم إفريقيا 2021

أندري أونانا “الكاميرون” - محمود حمدي الونش “مصر” - أحمد فتوح “مصر” - كاليدو كوليبالي “السنغال” - كولينز فاي “الكاميرون” - زامبو انجويسا “الكاميرون” - سفيان بوفال “المغرب” - توكو إيكامبي “الكاميرون” - فامارا ديديو “السنغال” - يوسف ماشانجاما “جزر القمر”.