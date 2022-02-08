/678025/بطريقة-مبتكرة-أحمد-سعد-يعلن-عن-جنس-مولوده-الأول-من-زوجته-الجديدة

أعلن الفنان أحمد سعد عن نوع الجنين الذي ينتظر قدومه هو وزوجته، وجاء ذلك بعد فترة قصيرة من زواجهما.

دوت الخليج يرصد نوع مولود أحمد سعد الجديد

نشر سعد فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر فيه هو وزوجته وهما يفرقعان بالون باللون البينك، معلقًا أنه ينظر قدوم فتاة.

لأول مرة.. أحمد سعد يتعاون مع أحمد الزعيم ونوردو بكليب «ياعراف»

على الصعيد الآخر، يتعاون الفنان أحمد سعد والفنان أحمد الزعيم، والمطرب التونسي نوردو، في فيديو كليب جديد بعنوان “يا عراف”.

ونشر النجوم الـ 3 برومو الدعائي لأغنية “يا عراف” عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ولينتظر الجمهور بكل إشتياق للكليب الجديد.

تفاصيل كليب يا عراف

أغنية يا عراف كلمات محمد الفقي وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وتم التصوير بطريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج ياسين حسن وهو من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وإنتاج كامب ونيو إيرا.

أحمد سعد ضيف حلقة منى الشاذلي

وفي وقت سابق، حل المطرب المصري أحمد سعد ضيفا على برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية cbc، وذلك في تواجد المطربة السورية أصالة، والذي جمعهما قصة صداقة قوية، استمر حتى هذه الأيام.

وشهدت الحلقة العديد من التصريحات القوية، وكانت مجمل تصريحات أحمد سعد مع منى الشاذلي، عن المطربة أصالة وعلاقتهما القوية التي جمعتهما، بأن حالة الفنان أثناء الغناء: “أي مطرب لو المطرب اللى قدامه جامد ممكن يتوتر لكن لو هو والمطرب اللى قدامه أصحاب هيغنى احلى كتير، وانا قدام اصالة بغنى أحسن بكتير لما أغنى قدام أي حد تاني”.

وتحدث الفنان عن وقوف المطربة أصالة فى بداية حياته بسبب صوته الجميل: “كنت في بداية حياتى،ومكنتش معروف وهى بتعاملنى معاملة المشهور عشان صوتي”.

حفلة أحمد سعد بالتجمع

أحيا الفنان أحمد سعد، حفلا كبيرًا بحضور نجوم الشباب بالتجمع، وتألق سعد بمجموعة كبيرة من الأغانى الشعبية والطربية المميزة منها "بحبك يا صحبي"، "تاج الملوك"، "حسبتها غلط"، "يا بخته" و"خليك رقيق يا قلبها" " يا متدلع" وغيرها من الأغاني التي قدمها تلتلبية لرغبات الجمهور.

أغنية كل يوم بمسلسل ملوك الجدعنة

شارك سعد بالسباق الرمضاني لعام 2021 لعمل أغنية حملت عنوان “كل يوم” التى طرحت على مسلسل “ملوك الجدعنة” من بطولة مصطفي شعبان، وعمرو سعد، والأغنية من الحان اسلام معز، وكلمات محمود عبدالله، توزيع عمرو صلاح، وتقول كلمات الأغنية:

كل يوم بيفوت ويمشي

ساب أكيد جواك علامه

ذكريات مع ناس نضيفه

أو مآسي وناس لمامه

اللي حبك رغم حِملك

شال معاك الحِمل ياما

واللي مهما بيبتسملك

فيه صفار ف الابتسامه

اللي سابك غصب عنه

واللي اديك ارتحت منه

واللي مش ممكن تقابله

تاني غير يوم القيامه