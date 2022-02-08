/678031/فخر-الأزهرية-محمد-أبو-جبل-دراستي-في-الأزهر-علمتني-الصبر-وفخور-بأنني-خرجت-منه

تحدث محمد أبو جبل خارس مرمى منتخب مصر الوطني، ونادي الزمالك عن نشأته الازهرية قائلا:"الحمدلله انا ازهري وعندي من الحكايات والقصص الدينيه كتير واهلي راضين عني وبتشرف بالواسطى القرية اللي انا منها".

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وتابع اللعب محمد أبو جبل خلال لقاءه على برنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي مصر تقديم الإعلامي عمرو اديب، مضيفا:" قمة سعادتي لما اهل البلد بيرحوا لاهلي يباركوا .. وانا مبزهقش فشلت بحاول مرة و2".

وقال اللاعب محمد أبو جبل لاعب المنتخب الوطني ، أن محمد صلاح من افضل الشخصيات الرياضية قائلا:" افضل واحد ممكن تقابله ف حياتك.. بيقعد ويكلمنا ويجمعنا ونلعب مع بعض.. حيث ان دوره مهم بره الملعب قبل جوه الملعب".

فخر الأزهرية محمد أبو جبل: دراستي في الأزهر علمتني الصبر وفخور بأنني خرجت منه

وتابع اللعب محمد أبو جبل خلال لقاءه على برنامج الحكاية المذاع على فضائية ام بي سي مصر تقديم الإعلامي عمرو اديب، مضيفا:" صلاح عنده امكانيات وخبرات بنستفيد منه احنا لازم، بنسمعه لانه ف مكانه تانيه وعنده خبرات عمرنا ما عيشناها طريقه تفكيره غيرنا".

وعن خسارة المنتخب من منتخب نيجريا قال اللاعب محمد أبو جبل:" ماتش نيجيريا وخسارته فوقنا وجه ف وقته".

وروى اللاعب محمد أبو جبل تفاصيل صورته مع اللاعب محمد صلاح قائلا:" الصورة افضل من الف كلمه.. وصلاح فاجئني بطريقة الاحتفال هو اول واحد جري عليه وحطيت صورته معي ف البيت".