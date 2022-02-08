قومى المرأة: 200 مليون فتاة تعانى من ختان الإناث (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن ختان الإناث جريمة منكرة تقع فى حق الفتاة، مؤكدا أن تلك الظاهرة تعانى منها الفتيات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.





جاء ذلك، خلال لقاء لها مع برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية dmc، مساء أمس الإثنين.

وكشفت الدكتورة رانيا أن هناك 200 مليون سيدة تعانى من ختان الإناث حول العالم، مشيرة إلى أن الختان هو أبشع صورة من العنف تجاه الفتاة، ويعد بمثابة دمار لحياتها، وفقدان الثقة فى والدها أو والدتها.

وتابعت رانيا يحيى، أن دور المجلس القومى للمرأة هو دور فعال وتوعوى، مؤكدا أن المجلس يتصدى لجميع أشكال العنف والضرر الذى يقع على المرأة، مؤكدة أن دور المجلس أصبح فعالا بشكل كبير على أرض الواقع.

وأكدت رانيا يحيى إن الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية بطوائفها الثلاث، لها دور مهم فى القيام بالتوعية، وأن الختان هو مفاهيم خاطئة تماما، إضافة إلى القيام بمبادرة "نعم لخدمة الوطن"، بالتعاون مع راهبات الكنائس وواعظات الأوقاف للتوعية بمخاطر العنف ضد المرأة بهذه المخاطر.