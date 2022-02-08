توجيه عاجل من التعليم بشأن درجات رابعة ابتدائى.. النتيجة بشكل جديد

جدة - نرمين السيد - وأكدت "التربية والتعليم"، على إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى من خلال المدارس فى صورة تقديرات وليس درجات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه التعليمات تأتى تنفيذا لما جاء بالكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2022 والقرار الوزارى رقم 133 لسنة 2021 المنظمين لضوابط اعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى و نتيجة الصفين الاول والثانى الثانوى.

وكشفت الوزارة عن أن المدارس الابتدائية تتولى إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وفقا للضوابط التى وضعتها وزارة التربية والعليم لهذا الشأن، لافتة إلى أن نتيجة الصف الرابع الابتدائى تعتمد على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة.

وتابعت: "يتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى فى صورة 4 ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، وهى:

اللون الأزرق.. يشير إلى أن المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف والمهارات من 85 إلى 100%

اللون الأخضر.. يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 لأقل من 85%

اللون الأصفر.. يوضح أن المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم من 50 لأقل من 65%.

اللون الأحمر.. يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى كثير من الدعم.. من 1 لأقل من 50%

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن درجة الطالب فى المقرر الدراسى الواحد فى الفصل الدراسى تحسب من خلال مجموع درجات الاختبارات والمهام الأدائية ودرجات المواظبة.

ولفتت إلى أن مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية، وتحسب من 100 درجة وتعطى للطالب فى صورة ألوان، متابعة: "يتم حساب الاجتياز من خلال احتساب المتوسط الحسابى لمجموع درجاته لكل فصل دراسى "مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى مقسومة على 2"، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان".

واستطردت: "التربية الفنية والرياضية والموسيقية مواد لا يعتبر الطالب ناجحًا فيها إلا عند حضوره نسبة لا تقل عن 80% من عدد الحصص فى كل منها، ويتم تقييم طلاب الدور الثانى على ما درسوه فى الفصلين الدراسيين عن طريق الاختبارات فقط".

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه فى حالة استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر فى أحد المقررات الدراسية أو أكثر بعد اختبارات الدور الثانى، عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.