حالة الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن أهم التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وليلا، يسود طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. الظواهر الجوية اليوم وعن الظواهر الجوية المتوقعة، كشفت الأرصاد عن وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة. حالة الطقس اليوم وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية : شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة العظمى الصغرى القاهرة 22 11 الإسكندرية 21 11 وادى النطرون 22 10 طنطا 21 11 شبين الكوم 22 11 دمنهور 21 12 بلطيم 21 11 مطروح 22 10 السلوم 20 10 سيوة 22 9 بورسعيد 22 12 دمياط 21 11 الزقازيق 22 11 المنصورة 21 12 الإسماعيلية 23 10 السويس 23 12 العريش 22 11 رفح 21 10 رأس سدر 22 10 نخل 21 3 نويبع 23 15 طابا 21 13 كاترين 18 2 الطور 22 10 شرم الشيخ 24 14 الغردقة 23 13 مرسى علم 23 12 الفيوم 22 9 بنى سويف 22 8 المنيا 22 6 أسيوط 23 7 سوهاج 23 8 قنا 25 8 الأقصر 26 8 أسوان 26 9 ادفو 25 9 أبوسمبل 25 9 الوادى الجديد 24 7 شلاتين 26 13 أبو رماد 25 13 حلايب 23 14 رأس حدربة 23 14

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