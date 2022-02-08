/678034/موعد-مباراة-الأهلي-ضد--بالميراس-البرازيلي-والقنوات-الناقلة

يلتقى النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، في مباراته ضد فريق بالميراس البرازيلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات نصف نهائى مونديال الأندية المقام حالياً بالإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة بالميراس ضد النادي الأهلي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًعبر قنواتSSC7 HD

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت القادم في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.

خروج عمار حمدي من القائمة

أثبتت الأشعة التي أجراها عمار حمدي لاعب خط وسط النادي الأهلي، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد فحصه بأحد المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات.

وخضع عمار حمدي لأشعة رنين في أحد المستشفيات القريبة بصحبة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، بعد خروجه من المران لإصابته في الركبة أثناء مشاركته في التقسيمة الجماعية.

احداث مباراة الأهلي مونتيري

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.