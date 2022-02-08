مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

/678035/مانشستر-يونايتد-ضيفا--ثقيلا-على-بيرنلي-في-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر يونايتد ضيفاً على نظيرة بيرنلي اليوم الثلاثاء، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة بملعب "تيرف مور" ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق بيرنلي ضد نظيرة مانشستر يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق وولفرهامبتون الفوز على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 1/0 على ملعب "أولد ترفورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يظهر مانشستر يونايتد بشكل جيد خلال اللقاء، بينما ظهر لاعبوا ولفز بأداء مميز خلال المباراة، وأستطاعوا أن يحسموا النتيجة لصالحهم، في غياب تام من لاعبي اليونايتد.

وأحرز جواو موتينيو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82، بتسديدة رائعة على يمين دي خيا تسكن الشباك، ويعد ذلك الفوز هو الانتصار الأول لوولفرهامبتون على مانشستر يونايتد منذ عام 1980 على ملعب "أولد ترافورد"، أي أكثر من 40 عام.

وبتلك النتيجة توقف رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 31 في المركز السابع، بينما أرتفع رصيد وولفرهامبتون للنقطة رقم 28 بالمركز الثامن.

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نظيره بيرنلي بنتيجة 3/1 على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

يتوالي رالف رانجينيك مهام المدير الفني لمانشستر يونايتد، ولكن معظم نتائج الفريق معه كانت غير مرضية بالمره على تواجد العديد من نجوم كرة القدم والمواهب الصغيرة اللامعه بصفوف الفريق.

دب الزعر في جمهور وإدارة مانشستر يونايتد في الفترة السابقة بسبب تراجع مستوى الفريق مع النرويجي ولاعب الفريق الساتبق أولي سولشاير المدير الفني الأسبق للفريق، ليحل مايكل كاريك مدرب مؤقت للفريق، ويأتي حاليا رالف رانجينيك مدير فني مؤقت للفريق.

وحاول كريستيانو رونالدو كثيراً على مرمى بيرنلي وعاندته الكرة، حتى أستطاع في الأخير أن يسجل هدف وسط فرحة كبيرة من زملاءه.