إغلاق 1268 منشأة طبية خاصة لمخالفتها اشتراطات مكافحة العدوى (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 1268 منشأة طبية خاصة مخالفة، فى الفترة من 23 يناير وحتى 3 فبراير الجارى، وذلك ضمن الحملات الدورية التى تشنها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، على المنشآت الطبية الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المرضى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملات تضمنت المرور على 4 آلاف و943 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفيات، وعيادات، ومراكز طبية بجميع محافظات الجمهورية، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكى، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكدا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التى يتم رصدها خلال المرور.

وأشار "زكى" إلى تحرير 83 محضرا حيال المخالفات التى تم رصدها فى أثناء المرور والتى تنوعت بين عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى، وإدارة المنشآت بدون تراخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة وغير حاصلة على ترخيص بمزاولة المهنة، فضلاً عند ضبط أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية، والتى تم التحفظ عليها وتحرير محاضر بكمياتها.

وأوضح "زكى" أنه تم نقل المرضى من المستشفيات التى تم غلقها إلى مستشفيات بديلة تابعة لوزارة الصحة، من خلال سيارات إسعاف، مؤكدا استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية، حرصاً على صحة المرضى ولضمان تلقيهم أفضل خدمة طبية.