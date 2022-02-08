جدة - نرمين السيد - أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2272 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة. ويرصد دوت الخليج، فى السطور التالية أبرز الأحداث على مدار الساعات الماضية: أسعار الذهب اليوم فى مصر عاجل- الصحة: 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و57 وفاة التعليم تحدد رسوم وخطوات التظلم من نتيجة التيرم الأول لسنوات النقل توجيه عاجل من التعليم بشأن درجات رابعة ابتدائى.. النتيجة بشكل جديد وزير التعليم يكشف عن شكل نتيجة أولى وثانية ثانوى عام الجديد الأرصاد تعلن عن ظاهرة جوية مؤثرة على طقس اليوم (صورة) الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. سقوط أمطار فى هذا الوقت (صورة) الشرطة الكندية تعتقل متظاهرين باحتجاجات ضد قيود كورونا الخارجية الأمريكية تعلق على وفاة الطفل ريان كورونا فى البرازيل.. حصيلة إصابات جديدة مفزعة خلال يوم وائل جمعة: جاساما هددنا بالطرد قبل لقاء الكاميرون حازم إمام: منتخب مصر الأحق بالتتويج بكأس أفريقيا مطلب عاجل من كيروش قبل مواجهة السنغال فى تصفيات مونديال 2022 الدرندلى: كيروش يعمل 18 ساعة يوميا.. وسنقدم له كل الدعم (فيديو) رسالة مؤثرة من تريزيجيه بعد خسارة المنتخب لـ أمم إفريقيا (صورة) زولا: حزين على منتخب مصر .. وفخور بـ الأهلى فى مونديال الأندية وعد إمام عاشور لجمهور المنتخب: سنثأر من السنغال فى تصفيات المونديال خالد مرتجى: فيفا وكاف تخليا عن الأهلى فى عز أزمته وفاة الفنان جرير منصور بعد صراع مع المرض.. اعرف أهم أدوراه (صورة) زوجة أحمد سعد تفاجئه بمعرفة نوع مولودهما بطريقة غريبة (فيديو) فريال يوسف تكشف السبب الرئيسى لاختفائها عن الأضواء (فيديو) فيفى عبده تعلن وفاة شقيقتها كشفت مواصفات فتى أحلامها.. فريال يوسف: هذه أسباب امتناعى عن الزواج (فيديو) سقوط نصاب جديد لـ الوظائف الشاغرة على فيسبوك مصيبة جديدة لـ غاز السخان.. اختناق أم وأطفالها الأربعة فى بنى سويف

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج: وفاة شقيقة فيفى عبده.. وظاهرة جوية تؤثر على طقس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.