عاجل- تحرك جديد من وزير النقل بشأن تشغيل أتوبيس الدائرى (صور)

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الشركة، وفقا لبيان صحفى، عن اهتمام مجموعة بن عمير لإدارة وتشغيل الأوتوبيس الترددى فى مصر مع المشاركة فى الاستثمارات المطلوبة للمشروع وخاصة وأن الشركة تعتبر هى المسؤولة عن إدارة وتشغيل المواصلات العامة داخل مدينة أبو ظبى بكافة أنواعها، وحاليا حصلت على امتياز إدارة وتشغيل المواصلات العامة فى دار السلام فى تنزانيا.

ويأتى هذا اللقاء فى إطار سعى وزارة النقل لجذب الشركات الخاصة لإدارة وتشغيل المواصلات العامة فى مصر بكافة أنواعها بغرض تحسين الخدمة للمواطنين والحصول على أفضل عروض إدارتها مع الدعم الكامل من وزارة النقل فيما يخص تنفيذ البنية التحتية لهذه المشروعات وخاصة مع اهتمام عدد كبير من التحالفات العالمية بالتعاون مع وزارة النقل فى مجال إدارة وتشغيل أتوبيسات "BRT".

جدير بالذكر، أن الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى هو أول الطرق المصرية التى سيتم تشغيل أتوبيسات BRT عليها بعد الانتهاء من تطوير الطريق وانتهاء إنشاء المحطات الخاصة به وحيث تم البدء فى تنفيذ أول 10 محطات من نظام الأتوبيس الترددى السريع "BRT"، التى تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها، منها محطات: السويس، وموقف العاشر، والمرج، ومسطرد، وبهتيم، وتقاطع الدائرى مع القاهرة الإسكندرية الزراعى، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكى، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات "BRT"؛ ليصبح الإجمالى 7 حارات فى كل اتجاه، ما عدا كوبرى المنيب، الذى سيكون الإجمالى 8 حارات فى كل اتجاه.