جدة - نرمين السيد - وأكد عمران، فى باب "سؤال وجواب"، بالعدد الجديد من مجلة "Insight"، التى تحررها دار الإفتاء باللغة الإنجليزية، أن الإجبار على الممارسة الجنسية بين الزوج وزوجته محرم فى الإسلام، مشدد على أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نهى عن استخدام العنف والإجبار مع الزوجة لممارسة العلاقة الجنسية.
واستدل أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على ذلك بما جاء عن النبى، صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها فى آخر اليوم".
وأوضح أنه يحق للزوجة أن تمتنع عن العلاقة مع زوجها، إذا كان يمارس العنف معها، إذا كان يعانى من مرض معدى، وإذا كانت المرأة مريضة نفسيًا أو جسديًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 3 حالات يجوز للمرأة فيها الامتناع عن الجماع مع زوجها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.