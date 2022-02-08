الصحف الكويتية تبرز تصريحات السيسى مع نظيره الجيبوتى

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه بنظيره الجيبوتى عمر إسماعيل جيلة بالقاهرة والتأكيد على العلاقات الاستراتيجية الممتدة على جميع الأصعدة والتأكيد على ما تتحلى به مصر من إرادة سياسية تهدف إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم، حول ملء وتشغيل سد النهضة.





ففى صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "السيسى لنظيره الجيبوتى: نتحلى بإرادة سياسية للتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة" قالت إن الرئيس السيسى أكد أن مصر وجيبوتى تجمعهما علاقات استراتيجية ممتدة على كافة الأصعدة مدعومة بإرادة سياسية قوية ومتبادلة. وأشارت إلى ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر صحفى أمس مع نظيره الجيبوتى إسماعيل عمر جيلة، بقصر الاتحادية، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتى استمرارا للتواصل والتنسيق المستمر بين البلدين على مختلف الأصعدة الثنائية والإقليمية، ومتابعة لنتائج المشاورات الأخوية التى تمت خلال زيارته إلى جيبوتى فى شهر مايو من العام الماضى. وفى صحيفة الجريدة الكويتية وتحت عنوان "السيسى يبحث مع نظيره الجيبوتى «النهضة» وأمن البحر الأحمر" قالت الصحيفة أنه وسط زخم التحركات المصرية على الصعيد الإفريقى لاستئناف مفاوضات سد النهضة، ناقش الرئيس السيسى مع نظيره الجيبوتى، ملف سد النهضة وأمن منطقة القرن الإفريقى خلال القمة التى جمعتهما فى القاهرة أمس، إذ سبق أن تناول السيسى هذا الملف مع رئيس السنغال الذى زار القاهرة نهاية يناير الماضى، قبل أيام من تولى بلاده رئاسة الاتحاد الإفريقى. وفى صحيفة النهار وتحت عنوان "العرو بحث دعم المرأة والتنمية السكانية" قالت الصحيفة إن وزير الشؤون الاجتماعية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمرانى الكويتى مبارك العرو بحث مع سفير جمهورية مصر العربية بالكويت أسامة شلتوت أوجه التعاون والعلاقات الثنائية.

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