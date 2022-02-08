القوي العاملة: تعيين أولى دفعات ”قادرون باختلاف” على الحد الأدنى للأجور الجديد...

قامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتعيين أولى دفعات من "قادرون باختلاف" بأحد كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال "كول سنتر" وذلك براتب ٢٤٠٠ جنيه ، في إطار توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة بالبدء في تطبيق قرار المجلس القومي للأجور رقم ٥٧ لسنة ٢٠٢١ باحتساب الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وذلك اعتبارا من الأول من يناير ٢٠٢٢ .
وأناب وزير القوي العاملة ، مدير المديرية بالإسكندرية، ياسر سعيد بتسليم عقود العمل للعمال من ذوي القدرات الخاصة بمقر المديرية بالمحافظة، مشيدا بالدور الذي تلعبه هذه الفئة في دعم الاقتصاد الوطني جنبا إلى جنب مع جميع العاملين بالدولة وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة دمج ذوي القدرات الخاصة في النسيج الاجتماعي للوطن للاستفادة من قدراتهم الفائقة في صناعة مستقبل الجمهورية الجديدة.
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