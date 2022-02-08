إنطلاق فعاليات التدريب البحرى الدولى ( IMX / CE22 ) بنطاق الأسطول...

فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة ، إنطلقت فعاليات التدريب البحرى الدولى ( IMX / CE22 ) ، والذى تستمر فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبى بالبحر الأحمر ، وذلك بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية .

ويعد التدريب ( IMX / CE22 ) من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة فى العالم والشرق الأوسط حيث يشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين (51) دولة .

ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة ، فضلاً عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحرى وتأمين السفن ذات الشحنات الهامة بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبى .

يأتى التدريب تأكيداً على عمق الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب بما يساهم فى دعم جهود الأمن والإستقرار البحرى فى المنطقة .