انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد عن طقس الثلاثاء أتربة ونشاط للرياح وارتفاع الحرارة على هذه المناطق وتقلبات يومي الأربعاء والخميس والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - من خلال المتابعة اليومية لحالة الطقس في جمهورية مصر العربية خلال اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم على كافة الأنحاء، وأكدت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس تكون على النحو التالي حسب المنطقة:

حالة الطقس القاهرة الكبرى والوجه البحري

يسود طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا، أما في الوجه البحري يسود طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30%.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

من خلال بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، مع وجود شبورة مائية خلال فترات الصباح الباكر، أيضا الطقس يكون غائم جزئيا.

شمال الصعيد وجنوب الصعيد



يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصل حد الصقيع، ويوجد أتربة عالقة وطقس غائم نهارا، يسود طقس غائم جزئيا، أما في جنوب الصعيد يسود طقس مائل للدفئ نهارا شديد البرودة ليلا، يسود طقس غائم جزئيا.

طقس الأربعاء والخميس المقبلين متقلب وغير مستقر

وتتأثر البلاد بمرتفع جوي ورياح جنوبية غربية تؤدي إلى إلى إرتفاع في درجات الحرارة مع وجود نسبة في الرطوبة قليلة مما يؤدي إلى وجود شبورة مائية خفيفة لا تؤثر على الرؤية الأفقية، أما عن يومي الأربعاء والخميس المقبلين يسود طقس بارد بسبب امتداد المنخفض الجوي مع بعض التقلبات وسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري، ويعود الطقس إلى طبيعة يوم الجمعة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء