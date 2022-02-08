/678045/تعرف-على-موعد-مباراة-وست-هام-ضد-واتفورد-في-الدوري-الإنجليزي

يدخل فريق وست هام ضيفًا ثقيلاً على نظيرة واتفوردفي إطار منافسات الجولة العشرون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك على أرضية ملعب “فيكاريج رود”.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق وست هام يونايتد ضد واتفورد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 3 H Premium

تمكن فريق توتنهام الإنجليزي أن يحقق الفوز على واتفورد بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة رقم 21 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق دافنسون سانشيز مدافع الفريق مع مطلع الدقيقة 95 برأسية رائعة.

وسيطر توتنهام على معظم مجريات اللقاء وكاد أن يسجل أكثر من هدف ولكن حارس واتفورد باشام زاد عن مرماه وحافظ على شباكة.

بهذه النتيجة يصل توتنهام للنقطة رقم 33 وفي المركز الخامس ويقترب من رباعي الصدارة ولديه مبارتين مؤجلتين.

أما فريق واتفورد فيظل في المركز الـ 17 ولديه 13 نقطة ويعاني في صراع الهبوط هذا الموسم.

وشهدت أحداث المباراة حاله إصابة لأحد جماهير واتفورد الحاضرة في ملعب المباراة، وتواجد أطباء الفريق لحماية المشجع.

نتيجة مباراة ساوثامبتون وتوتنهام:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ساوثامبتون وتوتنهام، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة العشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم ساوثامبتون على توتنهام في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 25 من عمر اللقاء، عن طريق جيمس وارد براوس، ورد الأخير بهدف التعادل في الدقيقة 41 من عمر اللقاء عن طريق هاري كين.