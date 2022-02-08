/678051/يوم-حزين-على-الوسط-الفني-3-وفيات-في-أقل-من-24-ساعة

فُجع الوسط الفني خلال أقل من 24 ساعة بخسارات متتالية على صعيد الفن العربي، فرحل عن عالمنا نجوم وفقد آخرين أقاربهم، وخُيم الحزن عليهم معلنين الحداد.

دوت الخليج يرصد الوفيات من نجوم الوسط الفتي خلال أقل من 24 ساعة.

وفاة الفنان جرير منصور بعد صراع مع المرض

أعلن المطرب الشاب هيثم سعيد، أمس الإثنين، وفاة الفنان القدير جرير منصور بعد معاناة مع المرض.

وكتب هيثم سعيد عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:«توفي إلى رحمه الله الفنان المهندس جرير منصور، والذي أبدع في أدوار كتير من أول رجب فوق صفيح ساخن.. ورقة شفرة.. الهرم الرابع.. الريس عمر حرب.. وأعمال أخرى.. وكان راجل جميل جدًا على المستوى الشخصي، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

ونعى الفنان تامر عبد المنعم صديقه الراحل جرير منصور، التي وافته المنية بعد صراع مع المرض، ونشر تامر عبد المنعم عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” معلقًا عليها:”لا إله إلا الله، مع السلامة يا صاحبي، جرير منصور في ذمة الله”.

و يُشيع جثمان الفنان الراحل جرير منصور ،اليوم الثلاثاء، بعد صلاة الظهر، من مسجد السلام بشارع الهرم محطة مدكور بالجيزة.

الموت يفجع الفنانة والراقصة فيفي عبده في شقيقتها الكبرى

رحلت عن عالمنا فجر اليوم الثلاثاء، الحاجة هدى شقيقة الفنانة والراقصة الشرقية فيفي عبده، ولم يتم الكشف عن سبب الوفاة أو أية تفاصيل خاصة بالجنازة.

وأعلنت فيفي وفاة شقيقتها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى شقيقة الفنانة فيفي عبده، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».

وفاة شقيق الفنانة المعتزلة شمس البارودي

توفى ،صباح اليوم الثلاثاء، محمد تيسير جميل البارودى، شقيق الفنانة الكبيرة المعتزلة شمس البارودى زوجة الفنان حسن يوسف.

وأعلنت شمس البارودى وفاة شقيقها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، حيث كتبت: "البقاء لله إنا لله وإن إليه راجعون.. استرد الله وديعته توفى أخى محمد تيسير جميل البارودى".