/678054/الأرصاد-طقس-اليوم-مائل-للدفء-نهارا--والعظمى-بالقاهرة-22-درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم الثلاثاء سيكون مائلا للدفء نهارا وليلا على كافة الأنحاء، فيما يصل إلى حد الصقيع بوسط سيناء.

دوت الخليج وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تكون هناك أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، موضحة أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح قد يكون مثير للرمال والأتربة على والسواحل الشمالية الغربية مع فرص لسقوط أمطار أقصى غرب البلاد بنسبة حدوث ٣٠ ٪ ويسود طقس غائم جزئى على كافة الأنحاء. وأشارت الهيئة إلى إنه من المتوقع أن يسود طقسا مائلا للدفء على القاهرة الكبري والوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلا، كما توقعت أن يسود طقس مائلا للدفء على السواحل الشمالية الغربية ومائلا للبرودة على السواحل الشرقية نهارا، شديد البرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح، وأضافت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس دافئا على جنوب سيناء نهارا يصل لحد الصقيع ليلًا. كما توقعت أيضا أن يسود طقس مائلا للدفء على شمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان. وحول درجات الحرارة المتوقَعة فجاءت كالتالي: القاهرة الصغرى 11 والعظمى 22 الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21 طنطا الصغرى 11 والعظمى 21 شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 22 دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21 بلطيم الصغرى 12 العظمى 21 مطروح الصغرى 10 والعظمى 22 السلوم الصغرى 10 والعظمى 20 سيوة الصغرى 09 والعظمى 22 بورسعيد الصغرى 12 العظمى 22 دمياط الصغرى 11 والعظمى 21 الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 22 المنصورة الصغرى 12 والعظمى 21 الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 23 السويس الصغرى 12 والعظمى 23 العريش الصغرى 11 والعظمى 22 رفح الصغرى 10 والعظمى 21 رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 22 نخل الصغرى 03 العظمى 21 نويبع الصغرى 15 والعظمى 23 طابا الصغرى 13 والعظمى 21 كاترين الصغرى02 والعظمى 18 الطور الصغرى 10 والعظمى 22 شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 24 الغردقة الصغرى 13 والعظمى 23 مرسى علم الصغرى 12 والعظمى 23 الفيوم الصغرى 09 والعظمى 20 بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 22 المنيا الصغرى 06 والعظمى 22 أسيوط الصغرى 07 والعظمى 23 سوهاج الصغرى 08 والعظمى 23 قنا الصغرى 08 والعظمى 25 الأقصر الصغرى 08 والعظمى 26 أسوان الصغرى 09 والعظمى 26 أبوسمبل الصغرى 09 والعظمى 25 الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 24 شلاتين الصغرى 13 والعظمى 26 أبو رماد الصغرى 13 والعظمى 25 حلايب الصغرى 14 والعظمى 23 رأس حدربة الصغرى 14 والعظمى 23

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