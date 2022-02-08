التموين: 1350 مجمع ‏استهلاكى يشاركون بـ«أهلا رمضان» هذا العام بتخفيضات تصل ‏30%

/678055/التموين-1350-مجمع-استهلاكى-يشاركون-بـأهلا-رمضان-هذا-العام-بتخفيضات-تصل-30

أعلن الدكتور على المصيلحي‎ ‎‏وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن التخفيضات بمعارض «أهلا رمضان» هذا العام ستشهد تخفيضات ‏تتراوح ما بين 25% الى 30%، مشيراً إلى أن 1350 مجمع ‏استهلاكى إضافة إلى منافذ جمعيتى سوف تشارك فى المعارض بنفس ‏التخفيضات السابقة، كما أوضح ان السلاسل التجارية هى الأخرى ‏سوف تشارك بجناح خاص بها كما حدث بالأعوام الماضية بتخفيضات ‏تصل الى 30%.

دوت الخليج

وأكد الدكتور على المصيلحي‎ ‎‏وزير التموين والتجارة ‏الداخلية ، خلال اجتماعه مع غرفة الصناعات ‏الغذائية ومصنعى وموردى ومنتجى السلع الغذائية، ان هناك تنسيق كبير بين وزارة التموين والمحافظين لاختيار أماكن ‏المعارض حتى تلبى احتياجات المواطن فى تلك المناسبة التى ينتظرها ‏المصريون كل عام، كما أشار الى أن مراكز حياة كريمة سوف يكون لها ‏نصيب كبير من تلك المعارض وبتخفيضات كبيرة.

توفير احتياجات المواطنين من ‏السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة

من جانبه قال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى ‏للوزارة، أن المعارض مهمتها الاساسية المساهمة في فى توفير احتياجات المواطنين من ‏السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، مشيراً إلى إن التوزيع الجغرافى ‏للمعارض يشمل كل محافظات الجمهورية للوصول الى المواطن‏، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتى والمنافذ التسويقية ‏المتنقلة للوصول الى القرى والنجوع ايضا، كما أن الوزارة ‏سوف تعيد تجربة إصدار الكوبونات هذا العام كما حدث فى الاعوام ‏السابقة وكذلك الشنط الرمضانية بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات ‏تصل إلى 30%. ‏

توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق ، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وجدد رئيس الوزراء فى مستهل اللقاء، الإشارة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بأهمية المتابعة الدورية لمدى توافر مختلف السلع الاستراتيجية بالأسواق، والاطمئنان على تواجد ارصدة منها تكفى لفترات أطول، وذلك بما يلبى احتياجات المواطنين من تلك السلع.

حيث عرض الدكتور على المصيلحى، جهود الوزارة المبذولة فى إطار متابعة توافر السلع الاستراتيجية بالاسواق، تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وكذا ما يتم تنفيذه من خطوات واستعدادات لاستقبال شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات مستمرة مع المختصين فى هذا المجال، ومنهم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، والموردين والمنتجين والمصنعين، لافتاً إلى أن هذه الاجتماعات شهدت تأكيد المختصين توافر السلع وكذا خامات الإنتاج اللازمة للسلع المختلفة، وخاصة التى يحتاج إليها المواطنون فى شهر رمضان المبارك.