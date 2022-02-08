جدة - نرمين السيد - قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ "19" لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بلغ 41 قرار إزالة.





وأوضح نور الدين أن قرارات الإزالة منهم 22 قرار على مساحة فدانين و3 قراريط، و19 قرار إزالة على مساحة 5 أفدنة و12 قيراط بالتعاون بين مجلسى مدينة سيدى سالم ومطوبس، وقوات الأمن، ورد الأراضى لجهات الولاية. وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجها بالتنسيق الكامل مع كل جهات الولاية للأراضى التى تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إزالة 41 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بكفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.