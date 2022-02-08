برعاية وزيرين.. انطلاق مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحرى 20 فبراير

ويأتى المؤتمر الذى تنظمه جامعة الجلالة والأكاديمية العربية، برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبمُشاركة وزراء النقل ومُمثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر، ورؤساء موانئ وشركات عاملة فى قطاع النقل البحرى.
وتتناول فعاليات المؤتمر العديد من الموضوعات المهمة منها: تطوير صناعة النقل البحرى فى البحر الأحمر، واستراتيجية تطوير النقل البحرى المصرى لتعظيم حجم التبادل التجارى المنقول بحريًا، ودور قناة السويس فى دعم حركة تدفق السفن على المستويين الإقليمى والدولى، فضلًا عن دور المنطقة الاقتصادية فى دعم الميزة التنافسية للموانئ البحرية بالبحر الأحمر والأنشطة اللوجستية، واستقرار التبادل التجارى فى البحر الأحمر، وتطوير البنية التحتية واللوجستية ورؤية الموانئ لتعزيز التبادل التجارى، وتعزيز فرص الاستثمار وآليات التمويل والتأمين البحرى فى البحر الأحمر، وكذلك آليات جذب الاستثمار فى المناطق الاقتصادية، وتنمية النقل والتأمين البحرى، وإعادة التأمين فى دعم تطوير النقل البحرى ودعم تمويل الصادرات.
كما شهد الاجتماع مُناقشة أوجه التعاون المُشترك فى مجالات التدريب والبحوث والاستشارات، بالإضافة إلى الاشتراك فى المشروعات البحثية، وتفعيل مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمى والبحثى بين الجانبين، والتعاون فى برامج الأنشطة الطلابية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والعمل على تبادل المعلومات فى المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
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