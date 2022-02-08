طلاب حلوان يشاركون بملتقى الصداقة الدولى الأول للشباب بجامعة المنصورة

جدة - نرمين السيد - شاركت جامعة حلوان بملتقى الصداقة الدولى الأول لشباب الجامعات بجامعة المنصورة والذى يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وتتكون بعثة جامعة حلوان من 16 طالبا وطالبة، و8 طلاب وطالبات من الوافدين من دولة جنوب السودان و8 طلاب وطالبات من مجالس الاتحادات الطلابية والمتميزين فى الأنشطة الطلابية فى ظل احتفالات جامعة المنصورة باليوبيل الذهبى بمرور 50 عاما على إنشائها حيث تستضيف طلاب من 28 جامعة مصرية وبمشاركة الملحقين الثقافيين للدول المختلفة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز روح التضامن الإنسانى والدفاع عنها باعتبار أن الصداقة بين الشعوب عامل ملهم لجهود السلام، ويقام الملتقى بمشاركة الطلاب المصريين والوافدين من كل الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والطلاب الدارسين بمصر من خلال برامج التبادل الطلابى.

وتضمن الملتقى أقامة أنشطة رياضية وترفيهية متنوعة، ويوم للشعوب والثقافات المختلفة، والعديد من الفقرات الفنية المختلفة، ولقاء شعرى بنادى النيل، ونقل للتراث الخاص بكل دولة من خلال الأكلات الشعبية المميزة لها، تنظيم ورش عمل عن التنوع والتعدد الثقافى والحضارى.

وخلال "ملتقى الصداقة الدولى الأول" انطلقت فاعليات الافتتاح بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية والسادة النواب ولفيف من الملحقين الثقافيين للدول المشاركة ومسئولى البعثات للجامعات المصريه.

وتمت المشاركة تحت إشراف ا.هشام رفعت الامين المساعد لشئون التعليم والطلاب، وريادة ا.د احمد عبد الغنى مدير إدارة الوافدين، ا. راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، واشراف عام البعثة ا.د. وليد شعبان رئيس البعثة، ا. طارق اسماعيل اشراف عام، ا. فايقة سمير، ا. محمود رشاد مسئولى الاتصال.