بروتوكول تعاون بين «الإنتاج الحربى» و«الإسكان» لمعالجة وتحلية المياه (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس محمود عرفات مستشار الوزير وعدد من قيادات الوزارة، والمهندس ممدوح أحمد رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

ورحب الوزير مرسى بالدكتور عاصم الجزار والوفد المرافق لسيادته وكذا ممثلى شركات (أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن )، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن هذا اللقاء يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكامل استراتيجية تحلية ومعالجة المياه مع السياسة العامة للدولة للإدارة الرشيدة للمياه وذلك باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لأحدث تكنولوجيات تحلية المياه المتطورة فى مصر، والوصول إلى أفضل النتائج فى هذا المجال من كل الجوانب، بالإضافة إلى الاستفادة القصوى من المياه المتاحة، وكذلك توطين تصنيع مكونات محطات (تحلية / معالجة) المياه فى مصر سعيا لامتلاك القدرة فى هذا المجال وهو ما يأتى فى إطار سعى وزارة الإنتاج الحربى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى تساهم بدورها فى تطوير معيشة المواطن فى إطار مبادرة (حياة كريمة) وغيرها من المبادرات القومية.

وخلال اللقاء تم مناقشة إمكانية إستخدام مادة "البيوريت" فى مجال معالجة مياه الصرف الصحى، مما سيساعد على إتاحة تقنيه وحلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه فى مصر.



وأضاف الوزير مرسى أن شركة "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة " (مصنع 18 الحربى) التابعة للوزارة متخصصة فى العديد من المجالات ومن بينها توريد وتصنيع المواد الخام الكيميائية بما فى ذلك كلورات الصوديوم المستخدم فى إنتاج مادة البيوريت، كما سعت وزارة الإنتاج الحربى لإمتلاك الامكانيات والقدرات لتنفيذ تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى، وذلك من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة وهى ( أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن ) ويمتد التعاون أيضا ليشمل تصنيع وتجميع المعدات والمستلزمات التى تستخدمها الشركات العاملة فى تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف وهو ما يأتى ضمن إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى الهادفه للإنفتاح فى التعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة فى مجالات التصنيع المختلفة من أجل نقل وتوطين أحدث التكنولوجيات بالشركات والوحدات التابعة للوزارة.



كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الوزارة سعت بقوة للمشاركة فى سياسة ترشيد إستهلاك المياه من خلال تصنيع منتجات ترشيد الاستخدام المنزلى للمياه مثل (العداد الذكى - الموفر الذكى) بتكلفة مناسبة والتسويق لها محليا وخارجيا وكذلك التوسع فى مشروعات تأهيل ورفع كفاءة الشبكات وتبطين الترع والمصارف والصرف المغطى باستغلال امكانيات شركات الإنتاج الحربى.



وقدم ممثلو شركات (أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن) المتحالفة مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجالات تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحى عرضا تقديميا تناولوا من خلاله إمكانياتهم الفنية والتكنولوجية فى هذا المجال، وأشار ممثلو شركة " أيقن للتكنولوجيا الرقمية " أن الهدف من التحالف مع وزارة الإنتاج الحربى هو العمل فى مجال الاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة فى ادارة الموارد المائية والرقابة على استهلاكها وقياس معدلات التلوث بها،وأيضا تصنيع المستلزمات والمكونات الخاصة بهذة الأنظمة بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربى.



وأشار ممثلو شركة "نالكو" أن الشركة نجحت بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى فى تطوير استخدام مادة البيوريت(المصنعة بواسطة شركة نالكو ووتر) للاستخدام فى معالجة مياه الصرف الصحى بهدف اعادة استخدامها إذ كان مقتصرا استخدامها على معالجة المياه فى الأغراض الصناعية وذلك من خلال تنفيذ التجارب المعملية (معالجة مياه الصرف – المياه الجوفية – مياه الشرب) وتنفيذ التجارب الحقلية فى معالجة مياه الصرف الصحى بمحطة معالجة مياه الصرف بقرية " بلانة " بمحافظة أسوان والحصول على موافقة اللجنة العليا للمياه التابعة لوزارة الصحة والسكان بإستخدام مادة البيوريت فى معالجة مياه الصرف الصحى، كما أفاد ممثلى (أم بى أس – أكواتك) أنهم يسعوا من خلال التحالف مع وزارة الإنتاج الحربى إلى تقديم بنية تحتية مائية مستدامة إقتصاديا وبيئيا لمصر من خلال ضخ استثمارات أجنبية كبيرة فى هذا المجال وكذلك خلق فرص عمل جديدة وإنتاج مياه مطابقة للمواصفات وبتكلفة مناسبة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن وزارة الإسكان تستهدف من خلال مشروعاتها ضمان "حياة كريمة" لكل المواطنين من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف أيضا إلى المشاركة فى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى نمو الناتج الإجمالى المحلى وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، حيث اشاد بما إطلع عليه من إمكانيات للشركات (أم بى أس – أكواتك – نالكو – أيقن) المتحالفة مع وزارة الإنتاج الحربى فى مجالات تصميم وبناء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحىز

وأضاف الجزار أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى إيمانا بالأهمية القصوى التى تحتلها هذه الخدمات فى تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير بيئة صحية وآمنة له وللأجيال القادمة، مؤكدا أن التعاون بين "الإسكان" و"الإنتاج الحربى" يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمنظومة الإسكان والتعمير بمصر، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع وزارة الإنتاج الحربى، مشيدا بما تتمتع به شركات ووحدات الإنتاج الحربى من سرعة ودقة فى تنفيذ المشروعات التى تقوم بتنفيذها بأعلى كفاءة وطبقا للمقاييس العالمية.

كما أشاد الجزار بجهود الوزارة لاستمرار عجلة الإنتاج والعمل ومساهمتها فى مكافحة جائحة كورونا وتبعاتها.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكرأنه تم فى نهاية اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بهدف التعاون فى مجالات " إنتاج وتوريد المعدات والكيماويات اللازمة لعمليات معالجة مياه الصرف الصحى - معالحة مياه الشرب والصرف الصحى - توفير التدريب والتأهيل المناسب للكوادر العاملة بمجال معالجة المياه - السعى نحو التحول الرقمى فى إدارة منظومة المياه فى مصر بما يحقق الإدارة الرشيدة للموارد المائية – التعاون فى مجال البحث والتطوير للتغلب على المشكلات المتعلقة بجودة المياه التى يتم معالجتها – تصميم وتنفيذ وإعادة تأهيل المحطات " .

ووقع البروتوكول المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب، والمهندس ممدوح أحمد رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.