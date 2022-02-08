/678066/وزيرة-التجارة-تناقش-مع-السفير-الروسي-أسباب-وقف-شحنات-البرتقال-المصرية

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة لبحث آخر التطورات والمستجدات الخاصة بقرار الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك بايقاف شحنات برتقال مصرية موجهة للسوق الروسي، موضحة ان الحكومة المصرية متمثلة في المكتب التجاري المصري بالعاصمة الروسية موسكو والحجر الزراعي المصري تجري حالياً اتصالات مكثفة مع الجانب الروسي لحل المشكلة.

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وقالت جامع ان الحكومة المصرية حريصة على تصدير منتجات مطابقة للمواصفات العالمية ومعتمدة بالجهات الروسية المعنية، خاصة وان مصر تحتل المرتبة الاولى عالمياً في تصدير البرتقال باجمالي صادرات يصل الى حوالى 2 مليون طن سنوياً، لافتةً الى انه يتم تصدير البرتقال المصري الى اسواق الاتحاد الاوروبي والصين واليابان وغيرها من الدول.

السوق الروسي اهم الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية

وأشارت الوزيرة الى ان السوق الروسي يعد احد اهم الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية عالمياً حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية لروسيا العام الماضي نحو 489 مليون دولار مقارنة بنحو 416 مليون دولار محققة نسبة زيادة قدرها 17.5%

القاهرة وموسكو

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة ، ان المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادياً غير مسبوق بين القاهرة وموسكو يرتكز على الزيادة المضطردة في معدلات التبادل التجاري سنوياً ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي بالاضافة الى مشروع انشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

وقالت ان وفد حكوميا مصريا سيقوم بزيارة لدولة روسيا الشهر الجاري للتحضير للمشاركة المصرية بمؤتمر سانبطرسبرج والذي سيعقد خلال شهر يونيو المقبل، مشيرةً الى ان مصر ستشارك بفعاليات المنتدى بجناح متميز يعكس انجازات الدولة المصرية وذلك باعتبارها ضيف شرف المنتدى، واضافت جامع ان اللقاء تناول ايضاً التحضير لعقد اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني خلال النصف الثاني من الشهر المقبل بمشاركة وزيرا التجارة في البلدين

روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية

ومن جانبه اكد جيورجي بوريسينكو السفير الروسي بالقاهرة ان روسيا ومصر ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية راسخة ترتكز على تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، لافتاً الى ان الجانب الروسي يتطلع لتعزيز اطر التعاون المشترك مع مصر خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القبادة السياسية في البلدين للمضي قدماً في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة

وقف شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية

وقال ان السفارة الروسية بالقاهرة تتابع باهتمام بالغ تطورات وقف شحنات البرتقال المصرية بالموانئ الروسية ، لافتاً الى ان السفارة قامت بالتنسيق مع السلطات الروسية المعنية لايلاء المزيد من الاهتمام لهذه المشكلة والعمل على حلها في اسرع وقت ممكن. شارك في اللقاء ابراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية و نيكولاي اسلانوف المستشار التجاري الروسي بالقاهرة الى جانب المستشار تجاري هيثم عبد الغني نائب مدير ادارة شئون اوروبا بالتمثيل التجاري