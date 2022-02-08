القرار قرارك.. ندوة للتوعية بقانون فصل الموظف متعاطى المخدرات بدمياط (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان، وترأسا ندوة للتوعية بالقانون رقم 73 لسنة 2021 والمتضمن شروط شغل الوظائف او الاستمرار فيها.





وتضمنت الندوة التى حضرها ممثلى الصندوق والاجهزه التنفيذية بالمحافظة تسليط الضوء حول اضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون الذى يقرر فصل الموظف فى حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، والتى تتم من خلال التحليل المفاجئ، وخلال العرض التقديمى الذى قدمه ممثل الصندوق، ثم استعراض الجهود المبذولة لاتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مجانا وفى سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عبر التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، إذ يجرى توفير كل الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق، وذلك دون اى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ودون ذلك سيتم فصله من العمل.

ورحبت محافظ دمياط بهذا اللقاء مشيدة بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، لتوعية العاملين بالقانون، والتصدى لظاهرة تعاطى المخدرات للحد من الحوادث والمشكلات التى يتسبب فيها العنصر البشرى نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن توفير الخدمات العلاجية فى سرية تامة للموظفين المبادرين بذلك تعد فرصة كبيرة لمساعدتهم فى تخطى مرحلة الإدمان والحفاظ على وظائفهم، كما دعت ممثلى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بنقل ضوابط هذا القانون إلى العاملين بالمؤسسات التى يرأسوها

ووجه الدكتور عمرو عثمان التحية إلى محافظ دمياط، على دعمها المستمر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان واتاحتها تلك الفرصة للتعريف بضوابط القانون، مؤكدا أن الدكتورة منال عوض تولى تلك القضية اهتمام كبير لما لها من أثر بالغ على المنظور التنموى، وأشار أيضا إلى أن هذا القانون حاسم جدا وتتبلور فلفسته الأساسية فى حماية أرواح المواطنين، وأوضح عثمان انه تم إطلاق فرق عمل للبدء فى التنفيذ منوها إلى أن القانون أعطى عدة ضمانات لعدم إتخاذ اى إجراء تعسفى تجاه العاملين، حيث يأتى أهمها إجراء التحليل اكثر من مرة وتوفير الاحتكام لمصلحة الطب الشرعى فى حال وجود تفاعلات دوائية أثرت على نتيجة التحاليل او غير ذلك..