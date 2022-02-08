مياه أسيوط: تجديد محطات الوليدية وأبوتيج والوادى الجديد بـ26 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - تابع المهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بمحطة رفع صرف صحى الوليدية، وأعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى أبوتيج (3)، وإحلال وتجديد غرف محابس المياه بقطاع الوادى الجديد، ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوية.





وأشار درة إلى تكلفة أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحى الوليدية بمنطقة شرق أسيوط تقدر بنحو 17.5 مليون جنيها لعمل إحلال وتجديد (3) طلمبات رفع تصرف الطلمبة الواحدة 200 ل/ث، ورفع مانومترى 76 مترا، فضلا عن تهيئة الموقع العام للمحطة، ورفع كفاءة المطرقة المائية واللوحات الكهربائية الموجودة بالمحطة، والإنتهاء من تجهيز بوابة للمحطة، والانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بغرفة محابس المحطة. وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد أن أعمال الإحلال والتجديد الجارية بمحطة رفع صرف صحى أبوتيج (3) لإحلال وتجديد 3 طلمبات رفع تصرف الطلمبة الواحدة 25 ل/ث، والإنتهاء من الأعمال الميدانية بالمحطة بتكلفة إجمالية 1.5 مليون جنيه. واضاف ان أعمال الإحلال والتجديد الموجهة لـ230 غرفة محابس بقطاع الوادى الجديد بمركزى الخارجة وباريس تقدر بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه من خطة الإحلال والتجديد المخصصة للعام المالى 2021-2022م. وشدد على ضرورة نهو الأعمال التنفيذية فى المواعيد المحددة والتغلب على أى معوقات بسرعة نهو الأعمال والاستفادة منها فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

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