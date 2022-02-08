صندوق مكافحة الإدمان يطلق معسكرا لتنمية العمل التطوعي والتوعية بأضرار المخدرات

‪القباج ": تأهيل كوادر تطوعية من الشباب للمشاركة في تنفيذ برامج التوعية بأضرار الإدمان في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"

150 شاب وفتاة من أبناء قرى مبادرة "حياة كريمة" والمناطق المطورة "بديلة العشوائيات "ينضمون لمتطوعين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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تحت رعاية السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أطلق الصندوق بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ،معسكرا تدريبيا بمحافظة بورسعيد لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب والفتيات من أبناء القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "‪،وكذلك من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " ، تحت شعار " معسر إعداد القادة من الشباب لمناهضة الإدمان فى القرى والمناطق المطورة .. أنت أقوى من المخدرات "حول تنمية العمل التطوعي ومكافحة تعاطي المخدرات وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن _ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي‪ .

يهدف المعسكر والذى استمر لمدة يومين بمشاركة 150 شاب وفتاة من أبناء قرى "حياة كريمة" فى 13 محافظة وأبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " الى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعي، كما يهدف إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، وتم اختيارهم كقيادات في العمل التطوعي لتنفيذ مبادرات وأنشطة توعوية عن أضرار المخدرات داخل قرى "حياة كريمة " وكذلك في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات " الأسمرات والمحروسة ، وسن العجوز بحدائق أكتوبر ،واسطبل عنتر وبشاير الخير بالاسكندرية وحى الضواحي ببورسعيد " ،وتعريف الشباب بصندوق مكافحة الإدمان وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التي تدور في الإدمان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن "16023”

وصرحت السيدة / نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن المعسكر يهدف إلى زيادة قدرات الشباب والفتيات المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات ،حيث تم إعداد مجموعة من الشباب والفتيات كقيادات تطوعية ،لافته الى أن من ضمن المهام الوظيفية لهؤلاء الشباب المنضمين لوحدات التطوع بصندوق مكافحة الإدمان المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطى المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية داخل القرى المقيمين بها والمستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وكذلك المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان‪ .

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وحرص عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على الالتقاء بالمتطوعين الجدد من الشباب والفتيات‪ من أبناء القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمناطق المطورة ، مؤكدًا على أهمية دورهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ،لافتا الى انه تم تدريب هؤلاء الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعي وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطى المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الصحيحة في مكافحة المخدرات في ضوء رؤية مصر 2030 ،كما تم تكريم الطلاب المشاركين في المعسكر ‪ .

وأضاف "عثمان "انه تم تدريب الشباب والفتيات على وضع الخطط والبرامج المستقبلية للوقاية من تعاطى المخدرات بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ،وكذلك المناطق المطورة "الأسمرات،وبشاير الخير ، والمحروسة ، وضواحي ببورسعيد وحدائق اكتوبر ،وضمهم ضمن متطوعى الصندوق والبالغ عددهم 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية .

وحرص الشباب والفتيات على التقاط صور تذكارية مع "عمرو عثمان" وتم تكريمهم وتسليمهم شهادات المشاركة في المعسكر التدريبي .