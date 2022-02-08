خلال لقاء وزير التعليم مع الأستاذة وداد حمدي في ديوان الوزارة: اجراءات...

أكد وزير التربية والتعليم طارق شوقى على اتخاذ اجراءات أمنية صارمة لحماية المعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية الذين يساهمون في سير عملية الامتحانات، سيتم الإعلان عنها لاحقًا، و تطبيق القواعد بشدة لمن يساهم في الغش أثناء الامتحانات من أولياء أمور أو طلاب أو معلمين.
كما أكد الدكتور طارق شوقي على أن السبب الرئيسي في ظاهرة الغش هو الاعتقاد بأن الهدف من التعليم هو الدرجات وليس التعلم والثقافة واكتساب المهارات لبناء مجتمع الجمهورية الجديدة، وأن ظاهرة مساعدة أولياء الأمور للطلاب في الغش تعتبر جريمة في حقهم وحق غيرهم من الملتزمين ولا تساعد ابنائهم وتمنى أن لا تكون هذه الظاهرة واسعة النطاق.
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