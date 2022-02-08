وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة يؤكد الالتزام بتطبيق أحدث بروتوكولات...

خلال اجتماعه الأسبوعي لمتابعة سير العمل بخطة التصدي لجائحة فيروس كورونا..

الدكتور خالد عبدالغفار يوجه الشكر للأطقم الطبية بالمستشفيات تقديراً لمجهوداتهم منذ بداية الجائحة

الصحة: ارتفاع نسب شفاء مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات 16% خلال الأسبوعيين الماضيين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، أمس الأثنين، اجتماعه الأسبوعي مع مساعديه بوزارة الصحة، ووكلاء ومديري المديريات الصحية بمحافظات الجمهورية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

يأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بخطة الوزارة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

واستهل الوزير اجتماعه بتوجيه الشكر لكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، تقديراً لمجهوداتهم المستمرة في تقديم الرعاية الصحية الأمثل للمرضى منذ بداية الجائحة.

كما تابع الوزير خلال الاجتماع الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، واطلع على التقارير الدورية الخاصة بكل محافظة، فضلاً عن متابعة نسب تردد المرضى وتوزيعهم على المستشفيات ونسب إشغال الأسرة الداخلية وأسرة الرعاية المركزة، مؤكداً توافر كافة التجهيزات والمستلزمات والأدوية اللازمة بالمستشفيات.

وتابع الوزير تطبيق بروتوكولات علاج مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات، مؤكداً على الالتزام بأحدث بروتوكولات العلاج في كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية وفقاً للتحديثات الأخيرة، حرصاً على صحة وسلامة المريض المصري.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن نسب شفاء مرضى فيروس كورونا بالمستشفيات ارتفعت بنسبة 16% خلال الأسبوعيين الماضيين ( الأسبوع الأخير من شهر يناير، والأسبوع الأول من شهر فبراير)، فضلاً عن ارتفاع معدلات خروج المرضى من المستشفيات خلال تلك الفترة بنسبة 14%.

ولفت "عبدالغفار"، إلى انخفاض مدة احتياج مرضى فيروس كورونا للإقامة بالمستشفيات خلال الموجة الخامسة من الجائحة، مقارنة بالموجات السابقة، فضلاً عن انخفاض نسب دخول المرضى للرعايات المركزة ومدة البقاء بها.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير وجه باستمرار المرور الدوري على المستشفيات في كافة المحافظات لمتابعة مستوى الأداء الخاص بالفرق الطبية، ومتابعة تطبيق بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتجهيز المستشفيات والتأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات.

ولفت إلى متابعة الوزير لحالات مرضى العزل المنزلي من خلال اطلاعه على التقارير الخاصة بهم، مؤكداً تقديم كافة الخدمات اللازمة لهم من خلال الخط الساخن للوزارة "105" أو من خلال خدمة الرسائل النصية 1440.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء وائل الساعي، مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزير للطب العلاجي، والدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فوزي السودة، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، فضلاً عن المشاركة بـ الـ"فيديو كونفرانس" لجميع وكلاء وزارة الصحة والسكان بالمحافظات، ومديري المديريات.