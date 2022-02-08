/678094/تداول-28-سفينة-حاويات-وبضائع-عامة-بميناء-دمياط-خلال-24-ساعة

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 28 سفينة حاويات و بضائع عامة، و4 آلاف و200 شاحنة خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما بلغت الحاويات الواردة 1133 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت 2819 حاوية مكافئة.

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وأوضح المركز، أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2589 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا و شبرا، وأخر مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية، مشيرا إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 133 ألفا و 645 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132 ألفا و475 طنا.

تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

وأكد أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 1093 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى الإمارات، والسعودية، والأردن، والكويت، ومالطا، والهند، وأسبانيا، وإيطاليا، وهولندا، وسلوفينيا، وروسيا، وسنغافورة، وألمانيا، وكرواتيا.

وأشار إلى أن الصادرات بلغت 14 ألفا و755 طنا تضمنت 3 آلاف و116 طن رمل، و7 آلاف و500 طن فوسفات، و1339 طن سماد، و2800 طن بودرة جبس.

كما بلغت الواردات 48 ألفا و751 طنا شملت 11 ألفا و767 طن قمح، و1996 طن خشب زان، و20 ألفا و327 طن حديد، و14 ألفا و243 طن سلاج، و1629 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 418 طنا.

تعيين 389 شاباً واستخراج 399 شهادة قياس مستوى المهارة بالأقصر

هذا و كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 389 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم شاب من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1391 شاباً، منهم 13 من ذوي القدرات الخاصة، كما تم استخراج 399 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأكد سعفان، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 12 منحة مواليد بـ 24 ألف جنيه ، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9000 جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه ،وإجراء عملية جراحية صغرى لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وعمل رعاية صحية لـ 123 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 69 ألفاً و 605 جنيها ، فضلاً عن تسجيل 76 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

و تلقى وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، لافتا أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 264 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 26 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل ندوة توعية فى مجال عمل المرأة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 177 منشأة، وإعادة التفتيش على 306 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 78 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 276 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها، وعمل ندوة توعية، وبحث 3 شكاوى .