/678104/تداول-452-شاحنة-و645-ألف-طن-بضائع-عامة-ومتنوعة-بموانئ-البحر-الأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، علي تداول 452 شاحنة، و64 ألفا و526 طن بضائع عامة ومتنوعة، و434 سيارة ملاكى.

دوت الخليج

وأوضحت الهيئة، أنه تم تداول 576 طن بضائع عامة ومتنوعة، و170 شاحنة و4 سيارات ملاكى، وبلغت الواردات 63 ألفا و950 طن بضائع عامة ومتنوعة، و255 شاحنة و430 ملاكى، وتتواجد 14 سفينة على أرصفة الموانئ.

تداول 452 شاحنة و64.5 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (دليلة) بحمولة 98 شاحنة، 18 سيارة ملاكى، والسفينة (الحرية) بحمولة 79 شاحنة، والسفينة (وادى سدر) قادمة من روسيا بحمولة 63 ألف طن قمح، لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، إذ تأكدت الأجهزة المعنية بالميناء من صلاحية الشحنة للاستخدام الآدمى وخلوها من الآفات والحشرات ومطابقتها للمواصفات العالمية، بعد سحب عينات عشوائية من الشحنة.

وأشارت الهيئة إلى أنه غادر ميناء سفاجا السفينة (الحرية) بحمولة 73 شاحنة وسيارة ملاكى، والسفينة (دليلة) بحمولة 71 شاحنة و3 سيارات ملاكى، والسفينة (وادى العرب) فارغة متجهة إلى روسيا، والسفينة (LEVROSO) فارغة متجهة إلى ميناء السويس، والسفينة (النوى إكسبريس) متجهة إلى "ضبا"، مضيفة أن ميناء نويبع استقبل السفينتين (عمان وبريدج)، وغادرته السفينة (عمان)، إذ تم استقبال 78 شاحنة بحمولة 950 طن بضائع عامة، وتصدير 26 شاحنة بحمولة 576 طن بضائع عامة، فيما استقبل ميناء السويس السفينة (NABIHA BRIDE) قادمة من جدة بحمولة 412 سيارة ملاكى.

تعيين 389 شاباً واستخراج 399 شهادة قياس مستوى المهارة بالأقصر

هذا و كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 389 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم شاب من ذوي القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذي بلغ عددهم 1391 شاباً، منهم 13 من ذوي القدرات الخاصة، كما تم استخراج 399 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة، وتجديد 3 تراخيص عمل الأجانب.

وأكد سعفان، أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 12 منحة مواليد بـ 24 ألف جنيه ، و3 منح زواج واحدة بمبلغ 9000 جنيه ، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10 آلاف جنيه ،وإجراء عملية جراحية صغرى لعامل بمبلغ 2000 جنيه، وعمل رعاية صحية لـ 123 عاملا وعاملة ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 69 ألفاً و 605 جنيها ، فضلاً عن تسجيل 76 عاملا جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

و تلقى وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، لافتا أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 264 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 26 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل ندوة توعية فى مجال عمل المرأة.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 177 منشأة، وإعادة التفتيش على 306 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 78 محضراً، وإعطاء مهلة قانونية لـ 276 منشأة أخري لإزالة المخالفات والتي تم إنذارها بها، وعمل ندوة توعية، وبحث 3 شكاوى .