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والتعليم تعلن إجراءات صارمة لحماية المعلمين خلال الامتحانات

عقب مرور ستة أيام على انتهاء امتحانات الصف الأول الثانوي بدأ رابط نتيجة أولى ثانوي2022 وكيفية معرفة النتائج بالتقديرات يتصدر مؤشرات البحث على كافة المواقع، مما يشير لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطمئنان على نتائج الترم الأول.

دوت الخليج

رابط نتيجة أولى ثانوي 2022 الترم الأول

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت أن نتيجة أولى ثانوي 2022، ستكون متاحة داخل المدارس فقط مع بداية الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2022، وأنه لن يتم تحميلها على مواقع إلكترونية.

كما صرحت الوزارة مسبقا أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 ستُعلن بالتقديرات وليس بالدرجات، وفي هذا الصدد يقدم " دوت الخليج" لمتابعيه كيفية حساب النتيجة بالتقديرات.

-تقدير الامتياز يعني حصول الطالب على نسبة أعلى من 85%.

-تقدير جيد جدا يعني حصول الطالب على نسبة أعلى من 65%.

-تقدير جيد يعني حصول الطالب على نسبة أعلى من 50% وأقل من 65%.

-تقدير مقبول تعني حصول الطالب على نسبة 50%.

-تقدير ضعيف تعني حصول الطالب على نسبة أقل من 50%.

وكانت امتحانات الصف الأول الثانوي قد انتهت يوم الأربعاء الماضي، 2 فبراير بمادتي الرياضيات لطلاب شعبة العلمي واللغة الأجنبية الثانية لطلاب شعبة الأدبي، بعد استمرارها 12 يوما بدء من 22 يناير.

التعليم تعلن إجراءات صارمة لحماية المعلمين

وفي سياق آخر، نشرت وزارة التربية والتعليم منذ قليل بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" أكد من خلاله الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ اجراءات أمنية صارمة لحماية المعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية الذين يساهمون في سير عملية الامتحانات.

وأضاف الوزير أنه سيتم الإعلان عن تلك الاجراءات لاحقًا، وأنه سيتم تطبيق هذه القواعد بشدة لمن يساهم في الغش أثناء الامتحانات من أولياء أمور أو طلاب أو معلمين.

وأوضح البيان أن تلك التصريحات لوزير التربية والتعليم جاءت خلال لقاؤه مع المعلمة وداد حمدي عبد العال، والتي تعرضت للاعتداء من قبل بعض أولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بعد منعها الغش باللجان خلال الامتحانات بإحدى المدارس بالدقهلية. كما أكد الدكتور طارق شوقي على أن السبب الرئيسي في ظاهرة الغش هو الاعتقاد بأن الهدف من التعليم هو الدرجات وليس التعلم والثقافة واكتساب المهارات لبناء مجتمع الجمهورية الجديدة، وأن ظاهرة مساعدة أولياء الأمور للطلاب في الغش تعتبر جريمة في حقهم وحق غيرهم من الملتزمين ولا تساعد ابنائهم وتمنى أن لا تكون هذه الظاهرة واسعة النطاق.